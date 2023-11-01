更勝躺平？「社會懈怠」現象出現 專家指與機器人工作會變懶

如果ChatGPT可以和你一起完成工作，你還會認真作最終審核嗎？日前柏林工業大學（Technical University of Berlin ）研究團隊發表了一篇論文，指出人們在與機器人共事時，會像與可靠的同事一起工作一樣趁機偷懶。

隨著科技進步，機器人如今被廣泛用於各種工作場所，它們通常會成為團隊中的一員，協助人類工作。照理說，機器人應該要能提升人類的工作效率，但日前刊登在《機器人與人工智慧前端》（Frontiers in Robotics and AI）期刊上的一篇論文指出，人類與機器人共事會出現「社會懈怠」（Social Loafing）現象，也就是與獨立完成工作相比，團隊合作時個人付出的努力程度會減少。

現有的「社會懈怠」相關研究多針對人類團隊，較少關心人類與機器人的合作狀況。過去研究發現，社會懈怠現象出現的原因，不僅是團隊間協調不足的結果，也可能是由於個人在團隊合作時，其參與任務的動機發生改變。此研究的第一作者賽梅克（Dietlind Helene Cymek）表示：「團隊合作是一件喜憂參半的事情。一起工作可以激勵人們表現出色，但也可能因為個人貢獻不明顯，導致人們失去動力。」此外，任務價值低、同事表現出色、團隊內勞動力過剩等，也是強化社會懈怠現象的可能原因。

跟機器人合作檢查瑕疵，人類成效變差

此研究要求將受試者分為兩組，要求其找出電路板上的瑕疵。一組受試者被告知其與機器人合作，檢查已經過機器人篩選過的電路板；另一組受試者則是獨立完成任務。結果發現，雖然兩組受試者投入工作的客觀努力程度（包括檢查範圍與花費時間）沒有顯著差異，但與機器人合作的組別找出的瑕疵較少、工作成效較差，反映了「社會懈怠」現象。

受試者與機器人合作完成任務。取自Frontiers

研究團隊解釋，這可能是一種「視而不見」（looking-but-not-seeing）的效應。即使表面上受試者仍然維持著工作行為，但實際上較不專心、精神投入較低，以至於影響工作成果。過去也有研究提出類似現象，例如飛行員雖然都有查看顯示螢幕，但可能只是出於習慣，而沒有注意到當下的飛行狀況發生問題。

作者之一的奧納什（Linda Onnasch）表示，這個現象可能會對安全產生影響。「在我們的實驗中，受試者大概只工作了90分鐘，我們就已經能發現社會懈怠現象。」而當工作時間更長、成為例行公事時，這樣的狀況可能會更加嚴重。

對於特別重視安全、需要多重檢查的產業，例如製造業與建築業而言，可能會產生負面影響。

不過此研究也有一些限制。在實驗中，受試者雖然知道自己正與機器人合作，但其實並未有實際互動，因此對於自己身處團體的感知較少。此外，在實驗室中進行實驗，會讓受試者感覺自己正在被評價，因而有比平常更積極的表現，而使研究結果較不準確。但總體而言，此研究點出了人類與機器人合作時可能會遇到的「社會懈怠」問題，值得多加探究。

（本文出自2023.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）