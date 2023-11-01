快訊

高市新興分局偵查隊驚爆「洩密」 雄檢兵分2路搜索、帶回1警偵訊

稱柯侯朱密會「一切又回到原點」 民眾黨副秘：已無郭柯配的可能

1111涼了？台灣之星未合併4G吃到飽先漲價 月租費曝光網嘆：差1天就變貴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

更勝躺平？「社會懈怠」現象出現 專家指與機器人工作會變懶

遠見／ 文‧郭宇璇
研究顯示，人們在與機器人共事時，會像與可靠的同事一起工作一樣趁機偷懶。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
研究顯示，人們在與機器人共事時，會像與可靠的同事一起工作一樣趁機偷懶。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

如果ChatGPT可以和你一起完成工作，你還會認真作最終審核嗎？日前柏林工業大學（Technical University of Berlin ）研究團隊發表了一篇論文，指出人們在與機器人共事時，會像與可靠的同事一起工作一樣趁機偷懶。

隨著科技進步，機器人如今被廣泛用於各種工作場所，它們通常會成為團隊中的一員，協助人類工作。照理說，機器人應該要能提升人類的工作效率，但日前刊登在《機器人與人工智慧前端》（Frontiers in Robotics and AI）期刊上的一篇論文指出，人類與機器人共事會出現「社會懈怠」（Social Loafing）現象，也就是與獨立完成工作相比，團隊合作時個人付出的努力程度會減少。

現有的「社會懈怠」相關研究多針對人類團隊，較少關心人類與機器人的合作狀況。過去研究發現，社會懈怠現象出現的原因，不僅是團隊間協調不足的結果，也可能是由於個人在團隊合作時，其參與任務的動機發生改變。此研究的第一作者賽梅克（Dietlind Helene Cymek）表示：「團隊合作是一件喜憂參半的事情。一起工作可以激勵人們表現出色，但也可能因為個人貢獻不明顯，導致人們失去動力。」此外，任務價值低、同事表現出色、團隊內勞動力過剩等，也是強化社會懈怠現象的可能原因。

跟機器人合作檢查瑕疵，人類成效變差

此研究要求將受試者分為兩組，要求其找出電路板上的瑕疵。一組受試者被告知其與機器人合作，檢查已經過機器人篩選過的電路板；另一組受試者則是獨立完成任務。結果發現，雖然兩組受試者投入工作的客觀努力程度（包括檢查範圍與花費時間）沒有顯著差異，但與機器人合作的組別找出的瑕疵較少、工作成效較差，反映了「社會懈怠」現象。

受試者與機器人合作完成任務。取自Frontiers
受試者與機器人合作完成任務。取自Frontiers

研究團隊解釋，這可能是一種「視而不見」（looking-but-not-seeing）的效應。即使表面上受試者仍然維持著工作行為，但實際上較不專心、精神投入較低，以至於影響工作成果。過去也有研究提出類似現象，例如飛行員雖然都有查看顯示螢幕，但可能只是出於習慣，而沒有注意到當下的飛行狀況發生問題。

作者之一的奧納什（Linda Onnasch）表示，這個現象可能會對安全產生影響。「在我們的實驗中，受試者大概只工作了90分鐘，我們就已經能發現社會懈怠現象。」而當工作時間更長、成為例行公事時，這樣的狀況可能會更加嚴重。

對於特別重視安全、需要多重檢查的產業，例如製造業與建築業而言，可能會產生負面影響。

不過此研究也有一些限制。在實驗中，受試者雖然知道自己正與機器人合作，但其實並未有實際互動，因此對於自己身處團體的感知較少。此外，在實驗室中進行實驗，會讓受試者感覺自己正在被評價，因而有比平常更積極的表現，而使研究結果較不準確。但總體而言，此研究點出了人類與機器人合作時可能會遇到的「社會懈怠」問題，值得多加探究。

延伸閱讀

（本文出自2023.10.29《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

職場 ChatGPT 機器人 AI

延伸閱讀

批這群人太懶 印度比爾蓋茲：1周應工作70小時

從員工墳場到修羅場 睡帳篷、抄代碼…他們拒絕「被逼」辭職

鴻海（2317）下跌會繼續買！ 專家曝光原因：每跌五元就買進一批

中文太難？她在日本廁所見這標語笑暈 意外掀研究生共鳴：我的論文屎都不如

相關新聞

比特幣滿15歲！漲幅是驚掉下巴的3,400萬倍

比特幣滿15歲了！有些幸運兒有理由大肆慶祝，因為它自首次在交易所交易以來，已上漲3,449,989,839%。

更勝躺平？「社會懈怠」現象出現 專家指與機器人工作會變懶

如果ChatGPT可以和你一起完成工作，你還會認真作最終審核嗎？日前柏林工業大學（Technical University of Berlin ）研究團隊發表了一篇論文，指出人們在與機器人共事時，會像與可靠的同事一起工作一樣趁機偷懶。

不加班、上班時間自由還有一堆福利！日社長扭轉「工廠低薪髒亂」形象 業績提升20倍

一般說到工廠的工作，或許會給人環境髒亂、低薪又工時長等等的負面印象。不過有一位日本工廠老闆，為了改善這樣的形象，不惜大手筆斥資改善環境，改革工作制度，結果員工效率更好，達到雙贏的成果。

Toyota上季獲利倍翻成長 調高全年獲利預測50%

受惠於日圓貶值、需求強健、零組件供給鏈改善，日本豐田汽車（Toyota）上季營業利益刷新紀錄，過去半年的全球汽車銷量創新...

WeWork債務虧損龐大 知情人士：最快下週聲請破產

知情人士今天表示，軟體銀行集團（SoftBank Group）投資的共享辦公室業者WeWork面臨鉅額債務和虧損，計畫最...

今夏高溫衝擊！南瓜收成大受影響 減產逾20%

南瓜雖然可耐高溫，但在氣候變遷導致乾旱加劇，以及氣溫屢破紀錄的情況下，南瓜季收成大受影響，德州、新墨西哥州和科羅拉多州等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。