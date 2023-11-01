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Prada上季營收成長略高於市場預期 暗示明年可能繼續漲價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
普拉達（Prada）第3季營收成長優於市場預期。路透
普拉達（Prada）第3季營收成長優於市場預期。路透

義大利時尚集團普拉達（Prada）上季營收成長10%，略高於市場預期，主要靠亞洲與歐洲市場支撐，彌補美國市場的疲弱，但營收成長率也減緩至不到上半年增幅的一半。執行長葛拉（Andrea Guerra）表示，樂見10月迄今的發展，11、12月將更為重要。

上季占集團80%銷售的Prada品牌，營收成長5%，成長也比第2季的15%減慢，Miu Miu品牌則展現韌性，營收躍增48%。

Prada今年1～9月以固定匯率計算的淨營收總額比去年同期成長17%至33.4億歐元（36億美元），以服裝部門成長最快。

葛拉說：「我們持續看到正面的事業動能，以及對我們品牌的強烈興奮之情，讓我們準備好迎接第4季，並且達成穩健、持久且優於市場的2023年成長。」他表示，他滿意10月的業績表現，11月和12月更重要。

美洲地區是Prada財報的弱點，1~9月在當地零售銷售下滑1.3%，抵銷了亞太地區、日本和歐洲市場的二位數成長。

葛拉指出，Prada和Miu Miu品牌今年已調漲商品售價4%～6%，預期明年可能有類似趨勢。他也提到，Prada知曉以色列與哈瑪斯衝突最近幾周在主要城市引發的緊張，但還不會對營運產生重大影響。

品牌 義大利 成長率

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