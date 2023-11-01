加強AI PC攻勢！微軟Windows 11更新將包含Copilot AI助理

微軟（Microsoft）10月31日表示，開始推出Windows 11個人電腦（PC）作業系統的重大更新，將包含名為「Copilot」的生成式人工智慧（AI）聊天機器人，能為用戶操作作業系統功能，並在廣大網路資訊的協助下回答問題，在AI PC競賽中加強軟體攻勢。

Copilot仰賴熱門服務ChatGPT的基本模型，在用戶下了簡短幾個字的指令後，生成彷若真人寫的文字和其他內容。微軟今年稍早已升級搭配聊天機器人的Bing搜尋引擎，本周稍後也將開始銷售針對Microsoft 365套裝軟體的AI附加服務Microsoft 365 Copilot。

現在，微軟要以AI強化全球最廣被使用的PC作業系統，或許也是今年Windows 11更新的最重大環節。Windows Copilot專門針對PC的功能，包括開啟應用程式（App）、切換到深色模式或螢幕截圖的能力，以Edge瀏覽器瀏覽網站時，也能要Copilot摘要網頁內容。在蘋果的Mac電腦上，用戶也能和語音助理Siri對話，但答案的詳盡程度比不上Windows Copilot。

用戶完成Windows 11 2023 Update（23H2）更新後，能在點擊工具列的Copilot圖示、或用鍵盤輸入「Windows+C」捷徑後，於螢幕右邊叫出一個面板，與Copilot進行文字對話，能力比微軟2015年推出的Cortana更強，能操作的新功能包括虛擬影音編輯器、支援更多語言的Polyglot螢幕閱讀、適應式省電模式（看其他地方時螢幕會調暗，看螢幕時則會變亮）、更容易從螢幕截圖複製文字、加強客製化工具列與備份功能等。

StatCounte的數據顯示，目前多數採用Windows作業系統的桌上型PC仍主要仰賴Windows 10，占了近72%，Windows 11只占24%，但微軟將支援Windows 10到2025年10月，之後2021年問世的Windows 11有望更受歡迎。微軟執行長納德拉上周說，英國石油（BP）、歐洲之翼航空（Eurowings）、Kantar及RBC等企業都正加速部署Windows 11。