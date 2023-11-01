南韓10月出口回復成長 為全球需求轉強添訊號

南韓10月出口出現自去年末以來首次成長，這對南韓經濟成長展望是個好消息，也是全球需求重拾力道的跡象。

南韓海關官網今（1）日公布的資料顯示，10月南韓出口年增5.1%，進口則是下滑9.7%。彭博分析，出口改善將能激勵南韓決策官員的信心，如果需求力道持續，南韓今年的經濟成長將可如政府部門的預測，而且明年有望表現得更好。

出口復甦很大的原因是南韓為其高科技產品開發海外市場的能力，部分半導體產品價格反彈也有助提高出口動能將會持續增強的期待。

南韓三星電子周二發布的財報，提供晶片業正向發展的訊號。三星不僅獲利優於預期，也上調展望。另外，根據國際半導體產業協會（SEMI）最新數據，全球矽晶圓出貨歷經過一年走跌後，明年將回復成長。

南韓產業產品十分多樣，包括機械、顯示面板、精煉後的油品等；出口成長主要由汽車、機械、半導體產業帶動，決策官員預測可讓南韓今年的經濟成長1.4%。

然而挑戰仍在，全球經濟前景現在還不甚明朗，全球央行可能繼續對以緊縮的貨幣政策對抗通膨。中國需求冷清是一大問題，以哈衝突對油價進而是物價的影響，也要密切留意，因為會降低消費信心。