AMD財報／蘇姿丰說明年AI晶片銷售20億美元 帶動盤後股價回升

超微（AMD）周二（10月31日）公布第3季財報，這家少數有能力製造訓練、布建生成式人工智慧（AI）模型所需的先進繪圖處理器（GPU）廠商表示，明年的AI GPU銷售可望超過20億美元。這項消息協助AMD盤後股價跌勢收斂，收復本季財測低於市場預期所引發的跌幅。

超微執行長蘇姿丰在財報視訊法說會上表示，「多家大規模客戶」已經承諾採用公司最新開發的MI300系列晶片。超微預期本季這系列晶片的營收，可由8月時預測的3億美元，上調至4億美元。至於首次給出的2024年MI300系列AI晶片銷售預測，是20億美元。

超微上季（7～9月）調整後每股盈餘0.70美元，優於LSEG訪調分析師預期0.68美元；營收成長4%至58億美元，亦優於LSEG預期的57億元。不過本季營收展望估為61億美元上下加減3億美元，不如LSEG預期的63.7億美元。

另外，超微預估本季經調整後毛利率為51.5%，略低於市場預期的52.1%。

目前能夠製造生成式AI所用的高階GPU的廠商很少，超微是其中之一，而輝達（Nvidia）獨霸這個領域的市場。超微表示，公司的MI300A與MI300X這兩款AI晶片，本季在量產的軌道上前進。

超微股價在周二盤後交易時段原本重挫4%，在市場聽到2024年的AI晶片事業展望很好之後，才恢復轉為小跌約0.5%。

蘇姿丰在法說會上說：「我們現在預期資料中心的GPU營收，在第4季約為4億美元，2024年整年提高到超過20億美元。」

超微包含伺服器處理器、GPU在內的資料中心事業第3季營收為16億美元，和去年同期差不多；第4季的資料中心事業群預料強勁成長，蘇姿丰強調，「我們會成為這個市場的要角」。

包括PC處理器銷售在內的超微「客戶」事業群，上季銷售年增42%至15億美元，反映出PC市場需求反彈；嵌入式晶片部門營收下滑5%至12億美元，主要是通訊市場趨弱；遊戲部門營收也減少8%至15億美元，原因是「半客製」型的晶銷售減少。

上周超微的主要對手英特爾（Intel）發布的第3季獲利與銷售亦均優於市場預期，但與去年同期相比，營收仍是下滑。