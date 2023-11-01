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台積電ADR收盤小漲 日月光勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（10月31日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.29%，報86.31美元，換算為台幣為每股559.31元，較台北交易股票溢價率為5.7%。日月光ADR勁揚逾1%。

道瓊工業指數31日收盤上漲123.91點，漲幅0.38%，至33,052.87點；標普500指數上漲26.98點，漲幅0.65%，至4,193.8點；那斯達克指數上漲61.76點，漲幅0.48%，至12,851.24點。

費城半導體指數上漲近1%，報3,215.89點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 120.69 +1.22 113.50 6.34

中華電 CHT 115.44 -0.72 116.00 -0.48

台積電 TSM 559.31 +0.29 529.00 5.73

聯電 UMC 46.14 +0.71 46.20 -0.13

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台股 台積電

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