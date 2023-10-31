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犯案前有預兆 緬因州仍沒能避免槍擊悲劇發生

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
美國緬因州路厄斯頓市日前發生大規模槍擊案，當地民眾30日在案發的酒館外悼念罹難者。美聯社
美國緬因州路厄斯頓市日前發生大規模槍擊案，當地民眾30日在案發的酒館外悼念罹難者。美聯社

美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）日前發生大規模槍擊案，槍手在行兇後自戕身亡，英國衛報31日報導，案發前5個月，槍手的家人就向警方通報他心理狀況不穩定，卻能接觸槍械，令人擔憂。警方雖曾至槍手家中確認狀況，最終仍沒能避免悲劇發生。

路厄斯頓市25日晚間發生大規模槍擊案，造成18人喪命、13人受傷。40歲嫌疑人卡德（Robert R. Card）在逃逸2天後，遺體於鄰近城鎮里斯本福爾斯（Lisbon Falls）附近的樹林中被發現

衛報報導，卡德曾在美國陸軍後備役基地接受訓練，但去年出現心理不穩跡象，並於同年夏天接受評估。他聲稱自己「聽見聲音」並威脅朝一座軍事基地開槍，因此被送進療養機構並待了2周。

卡德的家人在今年初就對他的狀況感到擔憂。警方30日發布的詳細資料顯示，警方9月15日曾應陸軍後備役基地要求，前往卡德家中檢察他的狀況，卻找不到人，隔日回訪也是，因此發布全縣警報，請求支援追蹤卡德下落，並指出他很可能持有槍械，要求警方務必小心。

同時，陸軍後備役基地對卡德的狀況感到極度擔憂。軍方決定沒收卡德的軍用槍枝，將卡德的狀態調整為「無法部署」。警方之後與卡德的兄弟聯絡，對方並表示將協助確保卡德不會接觸到任何武器。

官方並未指出卡德是否為預謀犯案，但路厄斯頓鄰近城鎮奧本（Auburn）一家槍枝用品店的老闆指出，近3個月前，卡德曾試圖購買消音器。老闆表示，卡德從網路下單、現場取貨，且提交購買人相關資料給聯邦政府也都獲得批准購買。

然而，當卡德前往店內取貨，最後一次填寫背景資料時，針對「您是否曾被評斷患有心理疾病，或待過精神療養機構？」回答了「是」，因此最終沒成功買到消音器。

槍擊案後，警方在搜捕卡德過程中，找到許多他合法購入的槍械，包括兩把步槍和一支手槍。

陸軍 槍擊 美國

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