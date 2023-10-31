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糖和棉花價格大漲 都怪聖嬰現象害這個國家嚴重乾旱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約糖期貨近期漲至12年高點，為為印度放置糖的倉庫。美聯社
紐約糖期貨近期漲至12年高點，為為印度放置糖的倉庫。美聯社

印度異常的乾旱天氣正威脅全球包括糖和棉花在內的農產品供應，引發長期食品價格通膨的疑慮。

日經新聞報導，紐約基準粗糖期貨上周一度觸及每磅28美分，是大約12年高點；30日報價為每磅26.75美分。

粗糖期貨價格飆漲，正值聖嬰現象導致印度乾旱，而印度占全球糖生產的20%。

根據印度氣象局，印度今年遭遇有紀錄以來最乾旱的8月。6月至9月是印度的雨季，但今年降雨量降至五年低點。

一家製糖公司的消息人士表示，占印度逾半數糖產量的馬哈拉施特拉邦和卡納塔卡邦蔗田地帶的降雨量比平均值還低，預期2023-24年的產量減少3%。

由於甘蔗欠收、價格上漲，印度政府10月下旬表示會永久延長糖的出口限制措施，該措施原定10月結束。

泰國和其他主要亞洲產糖國也因聖嬰現象而遭遇乾旱天候，使得糖的供應更添疑慮。另一家製糖業者的消息人士說，由於北半球今年的收成狀況不穩定，買家正積極競相爭搶產自巴西的糖。巴西是全球最大糖生產國。

印度降雨不足也推高其他農產品價格。例如棉花期貨在9月29日一度漲至每磅90.75美分，創下約10個月高點；價格在30日已回落至83美分的水準。

在印度德干高原，降雨量減少已大幅衝擊棉花產量。美國農業部在9月把截至2024年7月年度的印度棉花產量預估調降2%，也把棉花出口量下修9%。

投機炒作人士也進一步助長價格漲勢。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據，截至10月24日，包括投機人士在內的非商業交易者持有22,680口棉花淨多頭合約，相較下，6月底的數據則是1,678口淨空頭合約。同期間，糖的淨多頭合約也從220,174口增加至224,695口。

印度為了因應異常乾旱的天候，7月已禁止白米出口（印度香米除外），以便優先供應給國內消費。印度是全球最大稻米出口國，限制措施引發供應短缺疑慮，導致泰國白米指數（5% Broken）的基準價格在8月攀升至15年高點。

農產品價格上漲可能會對整個經濟造成漣漪效應。在日本，蛋糕和糖果9月價格年比上漲11.6%，服飾與鞋類漲幅為3.4%。兩者漲幅都超過整體消費者物價指數的3%增幅。

印度 聖嬰現象

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