日圓貶幅擴大 因日銀對殖利率控管只有微調

日銀（央行）今天宣布調整殖利率曲線控管（YCC）政策，微幅鬆綁對長債殖利率的控管，也就是允許長債的殖利率能夠高一些，同時調高其通膨率預估，這些舉措暗示日銀可能更接近邁向政策正常化。但由於日銀的「微調」並未達到市場原先預期會有更大的提整，日圓匯率走貶。

根據日銀31日的聲明，日銀將對控制10年期公債殖利率採取「更有彈性」的做法，「日銀將把10年期日本公債殖利率的1%上限視為參考，並且維持大量債券收購以及靈活的市場操作。」

先前，日銀承諾在公債殖利率達到1%就會進行每日的購債操作，這實際上是在這個殖利率水準畫了「防線」，但最新的聲明代表對先前的承諾做出轉變，改為把1%形容為「參考點」，也就是把1%視為寬鬆的上限，這代表日銀不必在公債殖利率超過1%後，就大量買進公債，來捍衛目前的殖利率區間。

日銀同日也決議維持隔夜利率在負0.1%不變。

在決議出爐後，日圓兌美元匯率盤中貶值0.6%至149.98日圓，一度還貶破150日圓關卡，報150.10日圓；另外，公債期貨跌勢收斂，但10年期公債殖利率仍維持在0.93%，與決議出爐前差不多。

日經新聞在30日深夜報導日銀可能會允許較高的殖利率，帶動日圓一度升至10月17日以來最高的148.81日，但日銀最新決議出爐後，日圓一度貶破150日圓，凸顯出市場人士依然認為日銀非常堅持其刺激立場，在全球央行中成為異數。

另外，日銀也上修物價預測，預估通膨今年和2024年將遠超過央行的2%通膨率目標。