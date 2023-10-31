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明起降雨縮小升溫 周四起逾30度迎秋老虎

油價大跌逾3%抹去戰爭漲幅 現貨金價跌回2,000美元下方

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周一（30日）下跌超過3%，跌至中東衝突爆發以來的最低水準，因為以色列面臨愈來愈大的壓力要求其限制轟炸加薩的力度，而且投資人在本周聯準會會議前變得謹慎；金價從每英兩2,000美元大關回落，因以色列對加薩的地面戰似乎不如一些投資人預期的那麼廣泛。

油價下跌逾3% 抹去戰爭漲幅

布蘭特原油12月期貨結算價報每桶87.45美元，下跌3.03美元，跌幅3.35%；西德州原油期貨收報每桶82.31美元，下跌3.23美元，跌幅3.78%。

Ritterbusch&Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「重點就是市場對以色列和哈瑪斯之間的事件做出反應。」「總體經濟因素很可能在本周稍晚出現，屆時我們將看到聯準會是否有話要說。」

油價上周五跳漲3%，此前以色列加強了對加薩地區的地面攻勢，加劇了人們對衝突可能在這個石油產量占全球三分之一的地區擴大的擔憂。不過，分析師表示，這種擔憂在周一緩解。

周一，以色列軍隊和坦克從東部和西部夾擊加薩北部主要城市，三天前，以色列開始在加薩展開地面攻勢。

投資者人也關注聯準會將於11月1日公布的會議結果，以及科技巨頭蘋果等企業的財報可能對經濟放緩前景的預告。

世銀周一表示，隨著經濟成長放緩影響需求，預期第4季全球石油均價將為每桶90美元，2023全年均價將為81美元，但警告說，若中東衝突升級可能會推動油價大漲。

金價受中東衝突支撐徘徊在2,000美元附近

現貨黃金價格報每英兩1,996.10美元，下跌0.51%。美國黃金期貨收高0.4%，結算價報2,005.60美元。

Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff表示：「中東衝突為黃金和白銀市場提供了支撐。我仍看漲黃金，衝突在好轉之前會惡化，黃金可能在短期內創下紀錄高價。」

投資人湧入避險黃金之際，現貨金上周五觸及每英兩2,009.29美元，自5月中以來首次突破2,000美元關卡。

以色列軍隊和坦克從東部和西部夾擊加沙北部的主要城市。

StoneX分析師Rhona O'Connell在一份報告中表示，黃金正在盤整並為進一步上漲做準備，但這取決於地緣政治。

交易人士還密切關注聯準會將於11月1日做出的政策決定。市場普遍預期聯準會維持利率不變，但焦點將集中在主席鮑爾的發言上。

分析師Jim Wyckoff表示：「如果聯準會將發出鷹派聲音，那麼我們將看到黃金做出輕微的負面反應。」

現貨白銀上漲0.9%，報23.34美元。

白金跳漲3.1%，至931.96美元；鈀金上漲0.3%，至1,125.65美元。

以色列 聯準會 中東 金價 油價

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