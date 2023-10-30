美股年底前有望大漲？大摩策略師：投資人恐怕要失望

美股30日早盤開高走高，道瓊漲逾200點，標普500指數力爭爬出修正區間，但摩根士丹利策略師威爾森（Michael Wilson）示警，期待美股在年底前大漲的投資人，恐怕要失望了。

他說：「美股在第4季上漲的可能性已驟降。市場廣度持續縮小、企業獲利持續下修，以及消費者與企業信心持續減弱所呈現的情況，與市場普遍預期不同。」在國際財經雜誌《機構投資人》最新的調查中，威爾森再次獲選最佳投資組合策略師。

威爾森看空股市的觀點，在過去三個月一步步應驗，這段期間投資人一直擔心利率在高檔維持更久產生的衝擊。在市場波動加劇和通膨數據更火熱的情況下，標普500指數27日收盤較近期高點回跌10%，進入技術性修正。

投資人將從即將出爐的企業財報尋求指引，以評估企業獲利的展望及企業如何抵擋利率升高這類逆風因素。威爾森說，即使經濟表現良好，市場對企業第4季和明年的獲利預期都太高了。貨幣與財政政策不太可能發揮緩和作用，甚至可能進一步緊縮。代表股票上漲檔數的市場廣度走疲，反映多數企業的獲利仍面臨風險。