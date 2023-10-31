英AI峰會 陸科技部副部長傳出席

路透引述兩名消息人士報導，中國科學技術部副部長吳朝暉將出席本周在英國舉行的全球人工智慧（AI）高峰會。

報導說，英國十一月一日至二日將召開全球AI峰會，與會者將有AI企業、政治領袖和專家，會中將討論部分人士認為AI帶來的風險，希望建立AI安全發展的國際共識。

中國上周接受英國邀請參加全球AI峰會，是另一個跡象顯示中英關係正在融冰中。英國外交大臣柯維立八月訪問北京，成為五年來首次訪陸的英國外相。

英國前首相強生任內以國安為由，禁止若干中國投資，並對香港打壓言論自由表達關切，中英關係因而降至數十年來低點。

近月來，愈來愈多英國現任和前任官員前往北京訪問。北京希望在英國明年大選前加強和在野黨工黨的關係，英國工黨前首相布萊爾本月稍早訪問北京，並拜會中國外長王毅。

消息人士透露，吳朝暉將和大陸外交部、企業和學界代表一同參加AI峰會，其中包括中國科學院、阿里巴巴和騰訊。

吳朝暉二○二二年十二月出任中國科技部副部長。中國正在重整科技部，希望投入更多資源，以達成科學上的突破，實現科技自主目標。

美國副總統賀錦麗、歐盟執委會主席范德賴恩、聯合國秘書長古特瑞斯都將參加這次峰會，但七大工業國領袖只有義大利總理梅洛尼赴會。

Politico網站報導，為提高與會領袖層級，英國還邀請中國國家主席習近平參加。

有關英國是否應邀請中國官員，曾引發激烈討論。消息人士表示，「最後的看法是，不邀請中國會產生不良後果」。

去年OpenAI發表ChatGPT大受歡迎後，中國和全球許多國家一樣也捲入全球生成式AI的浪潮。根據中信里昂，阿里巴巴和騰訊在內的陸企推出至少一百卅種大型語言模型，占全球四成，僅落後美國的五成。