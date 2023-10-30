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威騰求婚鎧俠失敗另謀生路 決定「一分為二」後股價應聲飆

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
威騰在與鎧俠的合併談判破局後宣布，將分拆快閃記憶體事業，變成兩家公開上市公司。 路透
威騰在與鎧俠的合併談判破局後宣布，將分拆快閃記憶體事業，變成兩家公開上市公司。 路透

美國記憶體晶片大廠威騰電子（Western Digital）在與日本同業鎧俠（Kioxia）的合併談判破局後，宣布將分拆為兩家公開上市公司。

彭博資訊報導，威騰30日發布聲明表示，將分拆其快閃記憶體事業，該事業將專注在電腦和裝置用記憶體，以及可攜式硬碟。剩餘的傳統硬碟（HDD）事業，則將專注在販售大容量記憶體給雲端資料中心。

威騰執行長格克勒（David Goeckeler）在30日法說會上表示：「在全面評估廣泛選項後，威騰的管理團隊和董事會已決定，此時分拆快閃記憶體事業，是最佳的可執行選擇。」

威騰股價30日早盤聞訊後一度大漲逾10%。

威騰同時也發布其會計年度第1季財報，淨營收年比銳減26%至27.5億美元，但仍略高於分析師預期；快閃記憶體事業營收下滑9.6%至15.6億美元，HDD事業營收暴跌40.7%至12億美元。

美國 快閃記憶體

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