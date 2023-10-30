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美股早盤齊揚！道瓊大漲逾300點 台積電ADR漲近2%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數30日早盤開高走高，收復上個交易日的部分失土，道瓊工業指數漲近300點，投資人已甩開有關中東衝突的疑慮，轉頭緊盯日本、美國及英國等主要央行即將在本周舉行的貨幣決策會議。路透
美股三大指數30日早盤開高走高，收復上個交易日的部分失土，道瓊工業指數漲近300點，投資人已甩開有關中東衝突的疑慮，轉頭緊盯日本、美國及英國等主要央行即將在本周舉行的貨幣決策會議。路透

美股三大指數30日早盤開高走高，道瓊工業指數一度大漲300點，投資人已甩開有關中東衝突的疑慮，轉頭緊盯日本、美國及英國等主要央行即將在本周舉行的貨幣決策會議，和蘋果即將出爐的最新財報及第二場秋季新品發表會。

道瓊工業指數早盤上漲312.96點或0.97%，標普500指數和那斯達克綜合指數各上揚1.08%和1.42%。費城半導體指數下跌0.5%，台積電ADR上漲1.87%。

以色列總理內唐亞胡宣布在加薩走廊的戰事進入第二階段，持續擴大對加薩地區的地面攻勢，警告將會有「漫長而艱難」的戰爭。但迄今幾乎沒有跡象顯示衝突將蔓延至更廣泛的中東地區，對投資人是大好消息。

聯準會（Fed）將在台灣時間周四（11月2日）凌晨2時公布利率決策，市場普遍預期這次仍將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，但保留12月升息可能。Fed上次升息是在7月升息1碼。

此外，車用晶片製造商安森美（Onsemi）第4季財測不如市場預期，顯示電動車需求放緩，開始影響來自汽車業的晶片訂單，安森美早盤應聲重挫15.9%。

安森美30日預估，本季營收估介於19.5億~20.5億美元，均低於分析師平均預估的21.8億美元；本季調整後每股盈餘（EPS）預估1.13~1.27美元，也低於市場預估的1.36美元。

企業財報方面，超微（AMD）和蘋果分別將在台灣時間本周三、周五清晨公布財報，其他將於本周發布財報的公司還有包括卡特彼勒和輝瑞、億滋國際、星巴克。

指數 投資人 聯準會 美股

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