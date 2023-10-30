產量、銷售量雙破5百萬輛 豐田汽車上半年度產量較去年同期增12.8%
日本汽車製造商豐田汽車今天公布2023年4月至9月（上半年度）的全球產量達505萬8248輛，較去年同期增加12.8%，睽違四年再創同期產量新高；銷售量也寫下新紀錄達517萬2387輛。
共同社中文網報導，受到海外市場需求帶動，豐田汽車2023上半年度全球銷量跟去年同期相比增加9.1%達517萬2387輛，創上半年度新高。
這是豐田汽車產量與銷售量，首度雙雙突破500萬輛。
產量增加主要歸功日本國內和北美的工廠；歐洲地區因為受到捷克的零件工廠火災影響，微微下滑；銷售量成長疲軟的中國，產量低於去年同期。
至於銷售量部分，由於從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中復甦，零件短缺狀況得以緩解，北美、歐洲、亞洲市場等地的銷售量增加。
另外，豐田汽車9月全球產量達90萬919輛創下當月最高紀錄，比去年同期成長1.5%；銷售量也成長了11.6%，達92萬1308輛。
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