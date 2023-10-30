產量、銷售量雙破5百萬輛 豐田汽車上半年度產量較去年同期增12.8%

今年春天，我家的前青春期孩子要求更多自我獨立空間，從允許她從家裡獨自走到學校開始。這條上學的路程超過一英里，途經幾個繁忙的街區。我很猶豫，因為她還沒有手機，若在路上發生任何事，將無法連繫我。但我們實際演練了幾次（我尾隨在一條街後），確保她對路線有信心，並和她討論遇到各種狀況該如何應對。

2023-10-30 17:35