兩樣情！京都觀光客回流高級飯店爆滿調漲 中小旅館卻陷苦戰

疫情過後，各國觀光復甦，以往的知名景點，都再度吸引到許多遊客造訪。像是在日本京都，今年旅館的八月入住率為69.3％，相較去年同期的19.4％提升許多。然而，這樣的復甦成果，卻也不是每個業者都能享受得到。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，在日幣貶值、航班增加之下，訪日的外國遊客越來越多，京都也因為觀光客的到來，部分旅館的住宿價格還因此調漲。但有業內人士透露，那些漲價的熱門旅館，往往都是外資經營，住一晚就要超過10萬日幣的（10萬日幣約相當於2萬台幣），以接待外國客為主的高級飯店。

相對地，房間比較狹小，沒有供應早餐等服務，但一個晚上不到1萬日幣（約相當於2千台幣）的商務或純住宿旅館，則幾乎吸引不了外國遊客。如今進入紅葉旺季，還是有許多旅館留下許多空房。甚至還有業者為了刺激消費，打出能以星期和月份為單位的長期住宿優惠。

該業內人士更指出，近來因為人力等各項經營成本上漲，以及人手不足的問題，有的中小型旅館還得控制住客人數，或甚至因為缺人，不得不暫時歇業等等。可見得儘管觀光客回流，但對中小型業者而言，卻未必是個好消息。