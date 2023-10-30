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超微需求轉強 終結連四黑

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

受惠於個人電腦（PC）市場好轉與人工智慧（AI）需求強勁，美國晶片大廠超微（AMD）本周將公布的上季獲利有望比去年同期成長，終結連四季下滑頹勢，營收預料年增2.3%，資料中心業務營收將繼續成長。

台灣超微概念股包括台積電、日月光投控、群聯、祥碩等，法人認為，若超微財報數據與展望正向，有助相關供應鏈後市營運。

超微預定31日美股盤後（台灣時間11月1日清晨4~5時）公布2023年第3季財報，LSEG彙整的分析師數據顯示，經調整後每股盈餘年比將跳增十倍多到68美分，營收看增2.3%至56.95億美元，與超微自家財測推估的57億美元差不多。

彭博資訊分析師認為，超微資料中心部門上季業績有望加速成長，且延續到明年。

超微 營收 財報

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