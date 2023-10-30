聽新聞
test
0:00 / 0:00
超微需求轉強 終結連四黑
受惠於個人電腦（PC）市場好轉與人工智慧（AI）需求強勁，美國晶片大廠超微（AMD）本周將公布的上季獲利有望比去年同期成長，終結連四季下滑頹勢，營收預料年增2.3%，資料中心業務營收將繼續成長。
台灣超微概念股包括台積電、日月光投控、群聯、祥碩等，法人認為，若超微財報數據與展望正向，有助相關供應鏈後市營運。
超微預定31日美股盤後（台灣時間11月1日清晨4~5時）公布2023年第3季財報，LSEG彙整的分析師數據顯示，經調整後每股盈餘年比將跳增十倍多到68美分，營收看增2.3%至56.95億美元，與超微自家財測推估的57億美元差不多。
彭博資訊分析師認為，超微資料中心部門上季業績有望加速成長，且延續到明年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言