萬聖節 糖果通膨向上飆

在糖價、勞動力、商品包裝及原物料成本高漲等因素「搗蛋」下，美國今年萬聖節的「糖果通膨」連續第二年竄升至二位數，且短期沒有緩和跡象。

美聯社報導，零售數據追蹤機構Datasembly的資料顯示，美國10月糖果和口香糖價格平均比去年同期上漲13%，是所有生鮮雜貨6%漲幅的多兩倍，若加上去年10月也上漲14%，為萬聖節的糖果價格連續第二年出現二位數漲幅。

伊利諾州小企業主薇瑟絲直呼糖果貴得嚇人，「花100美元買糖果根本不合理」，往年都會買大量糖果給參加「給糖或搗蛋」孩子的她，今年只買了兩包糖果。

其他消費者也正改變購買行為。市調機構Numerator的調查顯示，約三分之一美國消費者今年計劃改為購買平價或自有品牌的糖果，給討糖的孩子。

天氣是糖果價格飆漲的元兇。西非豪雨限制去年秋季起產季的可可豆產量，推升可可豆價格漲至44年高點，現在，西非因為聖嬰現象而更加乾燥，影響可能持續至明年春季。