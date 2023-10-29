股債風向球 超級央行周來了

隨著美股10月注定連三月收黑，本周登場的壓軸重頭戲包括「超級央行周」，即日本、美國和英國的央行將陸續舉行貨幣決策會議，另外蘋果公司將舉行秋季第二場新品發表會，並即將公布財報。這些重頭戲可望為年終的股市和債市走向定調。

一般預料美日英央行將維持現行政策、暫不調整利率，靜觀局勢變化。

聯準會（Fed）將在台灣時間周四（11月2日）凌晨2時公布利率決策，市場普遍預期這次仍將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，但保留12月升息可能。Fed上次升息是在7月升息1碼。

Santander首席美國經濟學家史丹利說：「Fed顯然已決定再靜觀其變六周，希望在此期間一些籠罩前景的迷霧會消散。」衍生性金融商品市場交易員也同意，Fed本周升息機率已蒸發殆盡。

鮑爾可能表明，未來升息與否，將取決於11月初至12月中的通膨及就業數據，並重申利率將維持在高檔更久。

多數經濟學家也預期，日銀31日結束兩天會議後，應不會調整殖利率曲線控制（YCC）和負利率政策，但今、明兩年通膨預測可能上調到2%或更高。日本10年期公債殖利率上周也觸及十年高峰0.86%，引發YCC上限可能從1%調高至1.5%的揣測。英國央行11月2日料將維持基準利率在15年高點5.25%不變，設法在疲弱的經濟與偏高的通膨之間取得平衡。

企業方面，超微（AMD）和蘋果分別將在本周三、周五清晨公布財報，其他將發布財報的公司包括：麥當勞、卡特彼勒和輝瑞、億滋國際、星巴克。