美銀行股今年重挫29%

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國銀行業今年股價表現不理想，一項銀行股指數今年來下跌29%，跌破5月區域銀行危機時的低點，下探2020年來新低。（路透）
美國銀行業今年股價表現不理想，一項銀行股指數今年來下跌29%，跌破5月區域銀行危機時的低點，下探2020年來新低。（路透）

高漲利率傷害美國銀行業的盈餘展望，此種時刻又傳出摩根大通（小摩）執行長戴蒙打算出售部分持股，拖累美國大型銀行股指數在27日摜破5月區域銀行危機時的低點，下探2020年來新低。

大型銀行的股價搖搖欲墜，讓市值加權的KBW銀行股指數27日大跌2.3%，收2020年9月以來新低。戴蒙揭露計劃明年出售100萬股小摩股票，導致小摩當日股價殺低3.6%，寫3月17日以來的單日最糟表現。摩根士丹利一周前交出令人失望的財報，股價急跌，如今逼近2021年初以來低點。美國銀行（BofA）利率賭錯方向，股價摔至2020年來最低。高盛集團的市值也跌破1,000億美元。

KBW銀行股指數包含24家銀行，今年至今跌幅達29%，多數頹勢發生在矽谷銀行（SVB）3月倒閉後與第一共和銀行（First Republic Bank）5月垮台之後。

近來銀行巨擘摩根士丹利和花旗集團發布的盈餘，增添了銀行股痛苦，讓這類股表現遠不及標普500指數今年來的上漲7.2%。

重重壓力打壓銀行股的盈餘預期，促使投資人逃離此一類股。對證券投資組合的價格憂慮，導致地區銀行股在今年春天暴跌，如今長債殖利率飆升，重新喚起對這個議題的擔憂。

聯準會（Fed）承諾要將利率維持20年高點，使銀行業明年的獲利前景蒙上陰影。與此同時，監管當局擔心倘若經濟放緩，會再次引發廣泛的金融業危機，提議要調高銀行的資本準備。

Piper Sandler分析師西佛斯說：「問題在於這個族群的展望仍有廣泛疑慮，感覺像春季恐慌事件已成往事，但投資人才剛開始適應這個類股的長期困境。」

KBW銀行股指數中跌幅最深重的個股包括First Horizon，今年來重摔57%。大型銀行方面，美國銀行今年迄今摔24%、花旗集團摔15%、摩根士丹利摔17%。小摩分析師賈內加寫到：「（銀行股）估值可能看似有吸引力，但經濟前景存在不確定性，利率更長期處於更高水位將有影響。」

指數 美國 摩根

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