伊爾艾朗：五因素增經濟風險

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗表示，五大經濟與金融因素正加劇全球不確定性，亟需世界各國協調政策以因應共同的挑戰。

首先，全球主要成長引擎都備受壓力。歐洲瀕臨衰退，中國大陸成長停滯，就連美國展望也不明。過去15個月來，美國經濟走向在軟著陸、硬著陸、迫降著陸、不著陸之間劇烈擺盪；目前共識是軟著陸，但未來數周可能又轉向硬著陸。

其次，前方之路充滿險阻，立即風險是全球借貸成本激升，反映美國聯準會（Fed）等主要央行表明政策利率將長期居高不下，迫使市場適應這種可能性。

三，利率「更高、更久」的展望，將推升衰退和金融市場動盪的風險。美國3月頻傳區域性銀行倒閉事件，即為警訊。

四，全球經濟和重要金融市場（如美國公債市場）如今失去三種「穩定錨」—經濟錨、政策錨和技術錨。在成長動能減弱的同時，對決策者傳達的訊息喪失信心，又缺乏穩定的金融流動。

五，對長期危機如氣候變遷、經濟不平等的政策反應不足。今天缺乏作為，未來必定面臨更複雜的經濟與政治障礙。