馬斯克要把X變成萬能App

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

馬斯克入主原名推特的社群平台X剛滿一年，現在仍對X懷抱著許多令人意想不到的構想。知情人士表示，他在最近一次公司內部的視訊會議上說，打算在明年把X變成一個交友網站，以及數位銀行。

Business Insider引述兩名內部知情人士報導，馬斯克26日在他接掌X滿周年的這一天，和X執行長雅卡理諾主持了一場內部視訊會議。

馬斯克在這場會議上用興奮的語調，闡述他對X明年的願景。馬斯克說，他將在2024年把X變成一個「發展完整」的交友網站，以及數位銀行。

其中一名知情人士說，馬斯克並未詳述X會如何成為一個交友App，以及是否有用戶需要這些功能，或是會做何種產品改變。不過，這個創意和馬斯克力推的那些需要支付功能的概念確實一致，現在的交友軟體多半都是某種形式的訂閱服務。

知情人士說，獲得更多用戶的支付和銀行資訊，也和馬斯克長久以來一直希望在X上提供用戶完整支付和銀行服務有關，他的願景是打造一個類似微信的「萬能App」，「希望民眾能用X為所有東西付款」。

不過，儘管馬斯克在這場會議上試圖推動強化X的功能，他的員工們卻未被他說服。由於廣告客戶和用戶不斷流失，許多員工都在會前針對公司的財務狀況提出問題。

馬斯克 X 願景

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