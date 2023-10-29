避險熱 金價漲破2,000美元

隨著以色列與哈瑪斯的戰爭進入第四周，衝突升級刺激了避險買盤，國際金價漲破每英兩2,000美元大關，為5月以來首見；油價上周五（27日）也大漲近3%，創下兩周來最大漲幅。

以色列空中及地面部隊27日連夜加強加薩走廊的軍事行動，密集轟炸，夷平當地網路及通訊，讓230萬人無法彼此及對外界聯絡；美國NBC新聞報導，加薩遭受了迄今為止「最猛烈、最持續的轟炸」，以色列則證實軍隊已進入加薩，部隊正「加強地面行動」。沙烏地阿拉伯外交部28日發出聲明譴責以軍的行動，同時警告這些行動帶來危險。

紐約黃金現貨價格上周五（27日）跳漲1.09%，至每英兩2,006.37美元，這是自5月以來國際金價首次升破2,000美元，也是連續第三周周線上漲。

自哈瑪斯7日襲擊以色列以來，金價已躍升約9%。對避險資產的需求增加，推動金價從七個月低點反彈。最初的金價攀升力道加劇，主要是戰爭突然爆發，令許多原本押注金價會再跌的投資人措手不及，他們被迫要迅速回補空頭頭寸。

黃金若維持這種漲勢，本月可能創下2020年7月以來最大單月漲幅。金價在2020年創下的歷史最高價位是2,075.47美元。

紐約獨立金屬交易員王泰（音譯）說：「沒有人想在周末前做空。萬一真有意外發生，你會不知道周日晚間黃金開盤價會是多少。」道明證券大宗商品策略師蓋理也表示，如果衝突升級，黃金可能會出現更多避險買盤。

盛寶銀行商品策略主管韓森在給客戶的分析報告中寫道：「黃金收盤站上2,000美元，可能是金價邁向2022年3月和今年5月的2,050美元近期高點的訊號。」

油價也大漲近3%，創下兩周來最大漲幅。市場擔心以色列在加薩的軍事行動可能升級為更大範圍的衝突，進而擾亂全球原油供應。布蘭特原油12月期貨27日上漲2.55美元，漲幅2.9%，報每桶90.48美元；西德州原油期貨上漲2.33美元，漲幅2.9%，報每桶85.54美元。

上周油市震盪，周線仍呈下跌，布蘭特跌2%，西德州4%。高盛分析師雖維持對布蘭特原油2024年第1季均價在95美元的預測，但補充說明，伊朗若出口減才可能導致需要上調5%。