日電動車充電站 不夠用

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

從東京車展改名的日本移動展（Japan Mobility Show）26日盛大開幕，展現日本正朝向擁抱電池動力車的未來，但這個國家卻面臨一個很大的問題：嚴重缺乏充電的基礎設施。

根據基礎設施供應商Enechange數據，目前日本全國只有30,000台電動車充電器，相當於每台要提供4,000名用戶使用。但彭博新能源財經（BNEF）彙整數據顯示，在歐洲每500人就有一台充電器，在美國為600人，在中國大陸則為1,800人。

這會讓在日本開電動車的人十分焦慮，許多高速公路休息站都只設有一到三座快充站，而且時常大排長龍。而且就算停車場有充電器，電力也可能不足以讓電動車快速充電。甚至就算找到充電站，充電器也常常是壞的。

在BNEF的最新長期電動車展望報告中，沒有一個國家對任何問題的擔憂程度高過日本消費者對充電器不足的擔憂，約40%日本消費者擔心此問題。

日本政府留意到這問題，日前已宣布將把國內設置充電站的目標提高一倍，2030年前要設置30萬座充電站，今年度也提供充電站營運業者175億日圓（1.17億美元）補助金，比去年度增加約兩倍。

標普全球移動副總監川野義昭表示，日本設置電動車充電站面臨的一項挑戰是，許多電動車潛在買家住的公寓大樓，都需住戶同意才能在停車場設置充電站，一些較老的大樓將很難架設，雖然有些新的建案可能反而會積極設置來當作賣點。

不過，川野也說，即使加速裝設充電設施，日本的電動車買家人數也可能不夠。在日本去年新車銷售中，純電動車僅占了1.5%。

日本最大停車場業者Park24近來在東京和神奈川縣約50處據點測試提供免費充電，並同時對使用者進行調查。結果發現，雖然由於電動車普及率低，充電站並未做到最大限度使用，但使用率已比預期高。

Park24原先打算暫緩設置充電站一陣子，但這份調查結果讓該公司決定根據日本電動車普及的速度，來決定設置的充電站數量和類型。該公司說：「只要需求增加，我們就會主動設置更多的充電站。」

日本 停車場 車展

延伸閱讀

日職／打爆山本由伸失7分本季最慘 阪神日本大賽搶頭香

赴日本體驗居酒屋「7大潛規則」要注意 貿然給店員1物恐遭誤會

批電動車反補貼調查 陸駐歐盟大使：不正當且令人遺憾

日本名目GDP將被德國超越 與日圓貶值及通膨有關

相關新聞

美銀行股今年重挫29%

高漲利率傷害美國銀行業的盈餘展望，此種時刻又傳出摩根大通（小摩）執行長戴蒙打算出售部分持股，拖累美國大型銀行股指數在27...

檢測新方法 帶動二手市場

二手電動車和傳統汽柴油車不同，不能靠里程與年份來估價，電池續航力和蓄電力才是決定價值的關鍵。如今新創業者開發出檢測電池狀...

股債風向球 超級央行周來了

隨著美股10月注定連三月收黑，本周登場的壓軸重頭戲包括「超級央行周」，即日本、美國和英國的央行將陸續舉行貨幣決策會議，另...

日電動車充電站 不夠用

從東京車展改名的日本移動展（Japan Mobility Show）26日盛大開幕，展現日本正朝向擁抱電池動力車的未來，...

韓電池業在美建廠 挑戰大

美國汽車產業的罷工行動遲未落幕，使遠在1萬多公里以外的南韓電池製造商備感緊張，憂心生產成本將因此大幅提高。

三大變數…美股陷入修正

美股上周五（27日）繼續下跌，標普500指數自今年高點回落逾10％，陷入「回檔修正」領域，反映投資人對利率走向、地緣政治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。