韓電池業在美建廠 挑戰大

美國汽車產業的罷工行動遲未落幕，使遠在1萬多公里以外的南韓電池製造商備感緊張，憂心生產成本將因此大幅提高。

彭博資訊報導，南韓電池製造商LG新能源、SK On和三星SDI，與美國三大車廠通用、福特和Stellantis已攜手建立合資企業，在美國設立電動車電池工廠，投資規模高達約280億美元。這些工廠是美國聯合汽車工會（UAW）和三大車廠合約談判的癥結點，UAW希望這些廠房預計僱用的1.96萬人加入該工會。

SNE研究公司執行長金光朱（音譯）說，儘管南韓三大電池廠在UAW一個多月來的罷工行動中保持低調，但其實非常擔心UAW爭取的薪資大幅調升。他說，包括已宣布在美推動大規模投資計畫的零件業者，一些公司正重新考慮其投資計畫。

金光朱表示：「在美國經營工廠的成本已比其他地區高一倍左右，電池產業目前又氣氛不佳，電池價格正在下跌，電動車需求不如預期又推升庫存。」

UAW計劃讓這些電池工廠的員工加入工會，使業者對這些具轉型意義計畫的熱情減退。儘管美國人力成本高漲的問題由來已久，但業者即將獲得慷慨的政府補貼。拜登總統具指標意義的氣候法案，即通膨削減法（IRA），將為電池芯和電池包製造商提供數十億美元的獎勵，能源部也為福特和通用各自的合資事業合計提供117億美元的貸款。

儘管美國政府大力支持，南韓電池大廠的挑戰仍相當艱鉅。為了符合美國的電動車減稅資格，車廠和電池供應商必須降低對中國大陸低成本電池供應鏈的依賴。

UAW的要求可能使事情更複雜。自9月中旬以來，該工會已在美國特定廠房罷工，並威脅若談判未取得進展，將讓更多工廠停擺。UAW原本10月稍早打算對通用德州阿靈頓廠發動罷工，但在最後一刻作罷，因該工會認為已和通用談成協議，將把電池廠未來將聘僱的員工也納入勞資協議。

南韓瑞靖大學汽車學系教授朴哲萬（音譯）說，在特斯拉發動價格戰、和通用與福特暫緩部分電動車投資之際，南韓電池廠可能須重新思索是否要在美國蓋這麼多廠，「我們對IRA太樂觀，只考慮到減稅」。