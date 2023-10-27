馬斯克又有動作？傳X平台將推新產品 瞄準YouTube和領英
X平台的高層透露，該公司將發展影音與求職等新服務，把YouTube和領英（LinkedIn）視為未來的競爭對手。
彭博資訊引述知情人士的說法，馬斯克與X平台執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino），26日在馬斯克接手一周年的全公司大會上，點名YouTube和領英這兩個網站。
兩人並說，有意打造新聞稿發布網站「XWire」，與Cision的美通社（PR Newswire）相抗衡。該名人士說，由於討論未公開，要求不要具名。
目前還不清楚X平台要與YouTube、領英、美通社競爭的產品，會是什麼模樣。相關高層提供的細節極少。彭博資訊看到X平台的員工內部備忘錄寫道，馬斯克和雅卡理諾說，該公司「為成長做好布局」，且在「短短12個月內，達成了數十年的創新」。
據了解，這是馬斯克和雅卡理諾首次對公司全體員工發表談話。馬斯克在去年10月27日以440億美元，完成收購原名為推特的X平台。
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