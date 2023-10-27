10月漲勢助攻 金價今年來表現正式超越美股
由於國際金價10月來續漲，今年來表現已正式超越美股標普500指數。
根據彭博資訊報價，截至26日收盤，紐約黃金現貨今年來累計上漲8.8%，表現超越標普500指數的7.8%。道瓊市場公司數據的資料也顯示，黃金最近月期貨同期上漲9.2%，漲幅一樣超越美股。
黃金現貨價格27日續漲0.2%，成為每英兩1989.37美元。金屬交易商認為，最近金價上漲是因哈瑪斯本月7日攻擊以色列後，引發避險需求急增。
另據FactSet資料，目前的最近交割月份期貨－黃金10月期貨本月初以來已上漲逾7.5%，26日收漲0.2%，報每英兩1987.20美元，為5月16日以來最高收盤價。相較下，標普500指數本月來下跌3.5%，可能是2020年3月來首度連跌三個月。
標普500指數已從去年7月31日的波段高點回落9.8%，逼近跌入修正領域。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言