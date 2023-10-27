10月漲勢助攻 金價今年來表現正式超越美股

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
國際金價今年來表現已正式超越美股標普500指數。路透
國際金價今年來表現已正式超越美股標普500指數。路透

由於國際金價10月來續漲，今年來表現已正式超越美股標普500指數

根據彭博資訊報價，截至26日收盤，紐約黃金現貨今年來累計上漲8.8%，表現超越標普500指數的7.8%。道瓊市場公司數據的資料也顯示，黃金最近月期貨同期上漲9.2%，漲幅一樣超越美股。

黃金現貨價格27日續漲0.2%，成為每英兩1989.37美元。金屬交易商認為，最近金價上漲是因哈瑪斯本月7日攻擊以色列後，引發避險需求急增。

另據FactSet資料，目前的最近交割月份期貨－黃金10月期貨本月初以來已上漲逾7.5%，26日收漲0.2%，報每英兩1987.20美元，為5月16日以來最高收盤價。相較下，標普500指數本月來下跌3.5%，可能是2020年3月來首度連跌三個月。

標普500指數已從去年7月31日的波段高點回落9.8%，逼近跌入修正領域。

指數 標普 金價

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