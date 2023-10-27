美元走高！日圓兌美元繼續跌破150 紐元澳幣表現佳

美元兌一籃子貨幣周四小幅走高，根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）周四上漲0.07%至106.602。日圓兌美元走軟，一度觸及150.78日圓的一年來新低價位。歐洲央行一年多來首次決定維持利率不變後，歐元下跌，後來跌幅縮小。紐元和澳幣在G-10貨幣中表現領先。

新公布的數據顯示，美國第3季經濟成長速度創近兩年來最快，再次打破了自2022年以來一直盤旋在市場中的可怕經濟衰退警告。美國商務部經濟分析局公布的初估數據指出，第3季美國內生產毛額（GDP）較第2季成長4.9%，為2021年第4季度以來最高增速。路透訪調經濟學家的預測季增率是4.3%。

Jefferies駐紐約的全球外匯主管Brad Bechtel說：「這強化了一個訊息，那就是，美國在經濟方面保持韌性，通膨也在某種程度上保持粘性。」因而某種程度上有助支撐美元。

日圓兌美元周四觸及150.78日圓的一年新低，已與去年10月觸及的32年低點151.94日圓相去不遠。去年日圓跌到該價位後，促使日本當局對匯市進行了干預。

日本財務大臣鈴木俊一稍早時警告交易商不要再次拋售日圓，表示日本當局正在密切關注日圓走勢，並保持高度緊迫感。他沒有直接評論干預的可能性。

近來全球利率飆升，加大了日本央行下周調整公債殖利率曲線控制政策的壓力。日本公債殖利率偏低，使日圓很容易成為做空者，還有以日圓為融資貨幣的利差交易的目標，日本和美國之間不斷擴大的利差導致日圓持續疲軟。

Bechtel說，日本當局對外匯市場的任何干預，不僅取決於日圓的交易水準，還取決於其波動性。日本央行將於10月30日～31日召開貨幣政策會議。

本周稍早公布的企業活動數據凸顯出，相對於英國與歐盟，美國經濟表現強勁。

歐洲央行周四一如預期維持利率不變，結束了史無前例的連續10次升息周期，歐洲央行同時堅稱，任何有關降息的討論都為時尚早。

荷蘭國際集團駐倫敦的外匯策略師Francesco Pesole表示，「歐洲央行今日的聲明與9月時的聲明如出一轍。顯然，他們不得不承認通膨下降的事實，這也是他們希望看到的，但最終他們仍試圖保持一定程度的鷹派傾向，稱通膨仍然過高」。

紐元和澳幣周四表現突出，紐元兌美元漲0.4%，澳元兌美元漲0.3%。Vanda Research策略師Viraj Patel分析，紐元和澳幣一直以來對美國殖利率上升特別敏感，因此債券上漲對它們有幫助。他說：「兩周後澳洲央行將做出利率決策，我特別看好澳幣，升息的可能性仍然存在。」

澳洲央行總裁Michele Bullock說，澳洲第3季通膨數據雖高，但「與我們預期的差不多」，她不能斷定是否會引發對未來展望的「重大變化」，決策官員仍在考慮是否有理由升息。