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美Q3經濟成長率4.9％ 升息機率降

聯合報／ 編譯任中原／綜合外電

美國第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）初估報告顯示，實質年增率高達百分之四點九，不僅遠高於第二季的百分之二點一，也優於預估的百分之四點五，是二○二一年初以來最強，主因消費支出強勁，以及企業庫存激增。交易員預估聯準會（Ｆｅｄ）到年底前都將按兵不動的機率提高。

美國商務部公布最新ＧＤＰ數據後，美股早盤開低，公債價格溫和回升，殖利率下滑。商務部指出，美國第三季個人消費支出激增百分之四符合預估，遠高於第二季的百分之○點八；產品及服務消費分別成長百分之四點八及百分之三點六。消費對ＧＤＰ成長率的貢獻度為二點六九個百分點，遠高於第二季的○點五五百分點。六至八月美國民眾支出熱絡，包括高檔的演唱會與電影，而支出強勁主要是靠勞動市場熱絡，就業與薪資上升，以及疫情期間累積的超額儲蓄支持。

美國 疫情 成長率

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