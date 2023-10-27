聽新聞
test
0:00 / 0:00
美Q3經濟成長率4.9％ 升息機率降
美國第三季國內生產毛額（ＧＤＰ）初估報告顯示，實質年增率高達百分之四點九，不僅遠高於第二季的百分之二點一，也優於預估的百分之四點五，是二○二一年初以來最強，主因消費支出強勁，以及企業庫存激增。交易員預估聯準會（Ｆｅｄ）到年底前都將按兵不動的機率提高。
美國商務部公布最新ＧＤＰ數據後，美股早盤開低，公債價格溫和回升，殖利率下滑。商務部指出，美國第三季個人消費支出激增百分之四符合預估，遠高於第二季的百分之○點八；產品及服務消費分別成長百分之四點八及百分之三點六。消費對ＧＤＰ成長率的貢獻度為二點六九個百分點，遠高於第二季的○點五五百分點。六至八月美國民眾支出熱絡，包括高檔的演唱會與電影，而支出強勁主要是靠勞動市場熱絡，就業與薪資上升，以及疫情期間累積的超額儲蓄支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言