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美GDP勁揚4.9% 優於預期
美國第3季國內生產毛額（GDP）初估報告顯示，實質年增率高達4.9%，不僅遠遠高於第2季的2.1%，也優於預估的4.5%，是2021年初以來最強，主因消費支出強勁，以及企業庫存激增。交易員預期聯準會（Fed）到年底前都將按兵不動的機率提高。
美股早盤開低，公債價格溫和回升，殖利率下滑。
商務部26日公布，第3季個人消費支出激增4.0%，符合預估，遠高於第2季的0.8%；產品及服務消費分別成長4.8%及3.6%。消費對GDP成長率貢獻為2.69個百分點，遠高於第2季的0.55百分點。
民間投資上季大幅增加8.4%，對經濟成長率的貢獻度為1.47個百分點，但主要是靠庫存投資貢獻1.32個百分點，而固定資本投資僅貢獻0.15個百分點。企業投資兩年來首度下降，因設備支出減少，但住宅投資兩年來首增。
第3季通膨略微下降，個人消費支出（PCE）核心平減指數年增2.4%，比第2季時的2.5%稍低；扣除住宅及能源後的「超核心服務業」通膨率年增3.6%，比第2季略高。PCE整體平減指數則年增2.9%。
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