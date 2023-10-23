快訊

趙天麟愛家形象崩壞？疑涉婚外情 多張與女性友人「臉貼臉」親暱照流出

在美國，租房比買房便宜得多

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
目前在美國買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，加上房價高漲所致。 美聯社
目前在美國買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，加上房價高漲所致。 美聯社

目前美國首購族要買下一戶住宅非常吃力，但成為房主之後卻更加辛苦。據CBRE房地產服務公司分析，每位新公寓房主平均每個月要支付的房貸利息，比平均租金要高出52%，創新高。

CBRE研究主管Matt Vance指出，理論上買房的利息成本應該與房租大致相當。從1996年到2003年中這段期間，兩者的確相差不多。但金融海嘯之後由於利率降到近零，加上住宅供給激增，因此在2010年代平均買房利息成本比房租低約12%。目前買房的成本遠遠高於房租，是因為利率急升，30年期房貸利率接近8%，加上房價高漲所致。

舉例而言，目前以43萬美元買下一戶住宅，自備款為10%，則每個月須償還貸款約3,200美元，比三年前買房的還款額高出60%，同期間房租則上漲22%。

房價上漲，使首購族很難負擔得起10%的自備款，更別說不斷上升的房貸成本。第一美國金融公司經濟學者庫西表示，住宅的「影子需求」相當龐大，許多首購族都在為房價與薪資精打細算，暫時還在場邊觀望。

許多在低利率時期購屋者，都已經鎖住了低房貸利率。目前還未還清的房貸中，有80%的利率都低於5%，這使房主有本錢待價而沽，導致住宅供給吃緊。

表面上看，現況對這些房主顯然有利，但他們也付出一些代價，包括很難搬遷；而且由於新房貸利率偏高，使屋主很難趁著高房價的機會，換一戶較小的房子來住。

理論上屋主可以提高房租，來彌補高房貸的負擔，但由於租屋市場並不太緊俏，尤其是新建公寓反而供給過剩，抑制房租漲幅。而且租屋需求也轉弱，因為在疫情期間想要搬遷的民眾，在過去兩年間都已經完成搬遷。房貸機構房利美（Fannie Mae）預估，2024全美集合式住宅的空屋率將達6.25%，比15年來平均水準5.8%還高。

利息 美國

延伸閱讀

MLB／張育成搭機返美 腦震盪無恙11月啟動訓練

為舊金山「拜習會」鋪路 WSJ：知情人士曝王毅本周將訪美

雷根基金會訪團拜會柯文哲 引述雷根名言討論在野合作

蔡總統接見美國智庫訪團 強調台灣有能力因應挑戰

相關新聞

上周遭屠殺！特斯拉5天股價慘跌16% 市值蒸發1,300億美元

特斯拉剛剛度過了今年來最慘烈的一周，在截至10月20日的五天內，股價暴跌16%，原因是第3季盈餘令人大失所望，以及執行長...

40年後仍不衰！「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

「股神」巴菲特1985年接受美國公共電視台（PBS）訪問，據悉是他首度在全國電視網亮相，提供投資建議，儘管當時他身家和知...

像個小嬰兒？描述特斯拉上周法說會慘況 分析師嘆馬斯克表現超可悲

美國財經分析師網紅帕夫拉斯（Kevin Paffrath）近日表達了他對電動車大廠特斯拉（Tesla）18日法說會的看法...

美股盤前重點／美債殖利率升破5%、日股跌破重要關卡

美股期指23日盤前下跌，美國10年期公債殖利率再度站上5%大關，因美國經濟情勢讓投資人預期利率將維持在高檔更久；日本股市...

為縮減成本 傳英國鋼鐵擬裁2000人

英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，英國鋼鐵公司（British Steel）為了縮減成本，正準備裁員...

都是AI惹的禍！三星股價表現落後SK 差距為十年來最大

南韓三星電子今年股價表現不如規模較小的記憶體晶片競爭對手SK海力士，而且兩者的差距將是十年來最大，因為投資人押注後者將成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。