美債殖利率又破5%！美股早盤開低走低 道瓊跌200點 台積電ADR也跌
美股三大指數23日早盤開低走低，延續前一周跌勢，道瓊工業指數一度跌200點，美國10年期公債殖利率稍早再度觸及5%這個心理關卡，加劇市場對借款成本續升將侵蝕經濟成長的疑慮，並對大型權值股構成壓力。
道瓊工業指數早盤下跌123.3點或0.37%，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.36%和0.46%。費城半導體指數下挫0.53%，台積電ADR也跌1.27%。
美國上周公布的數據顯示經濟維持強勁，加上聯準會（Fed）官員強調在通膨減弱之前，有必要維持利率在高檔，導致許多投資人對風險資產的看法更加悲觀。
美國10年公債殖利率23日盤中幾度跨越5%，隨後回落，目前報4.954%。
瑞穗國際全球宏觀策略交易主管查特威爾說：「5%純粹是心理關卡。殖利率所有升勢對市場帶來的困難都是相同的—無風險利率升高將促使投資者減持股票、信貸和新興市場資產等高風險資產，並吸引他們將更多資金投入美國公債。」
在大型權值股方面，特斯拉早盤大跌2.53%，蘋果下跌1.51%，Google母公司字母也跌0.61%，輝達下挫0.47%，微軟小跌0.36%。
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