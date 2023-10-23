美股盤前重點／美債殖利率升破5%、日股跌破重要關卡

美股期指23日盤前下跌，美國10年期公債殖利率再度站上5%大關，因美國經濟情勢讓投資人預期利率將維持在高檔更久；日本股市稍早收盤跌破31,000點大關，因中東局勢讓投資人持續緊張不安。以下為美股盤前重點：

美長債殖利率再破5%大關

美國10年期公債殖利率23日繼續上攻，盤中一度上升約9個基點至5.012%，為2007年來最高，因市場預期聯準會（Fed）將把利率維持在高檔一段時間，且美國政府將擴大債券發行量，以填補不斷擴大的赤字。Fed主席鮑爾上周暗示，有意在11月會議上按兵不動，但如果經濟的韌性重新引發通膨風險，對再次升息也保持開放態度。

日股跌破31,000點

日本日經平均指數23日收盤跌破重要的心理關卡31,000點，收在30,999.55點，盤中一度甚至跌到兩周來低點30,974.26點，所幸賣家在收盤前最後兩分鐘收手。日經波動性指數（JNIV）一度衝上23.87，為去年10月28日來首見的高水準。

野村證券策略師澤田麻希表示：「對中東緊張可能惡化的擔憂，將持續拖累日本股市。」

日相岸田誓言減輕通膨打擊

日本首相岸田文雄23日承諾將會透過補貼和支出補償家庭生活成本的上漲，強調其政府讓經濟永久擺脫停滯的決心。岸田表示，由於調漲薪資抵銷物價快速上漲的速度太慢，政府將透過把因為經濟穩健成長而預期增加的部份稅收還稅於民，來抵銷物價上漲的打擊。

他說：「我們看到過去30年專注在削減成本的經濟出現改變跡象。為了確保改變能夠維持，我們必須達成持續、結構性的薪資上漲，並透過官民合作推廣投資。經濟是我目前的第一優先要務。」

美國能源業又有新交易

美國第二大石油公司雪佛龍（Chevron）23日表示，同意以換股方式收購美國同業赫斯（Hess），交易價值達530億美元，這是繼能源巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）在本月稍早併購Pioneer後，美國能源業最新一樁併購案。