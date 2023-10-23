跌至近1年低點…台積跌勢加劇賣壓 新興股市7月至今損失2.3兆美元

美國擴大晶片禁令的效應持續發酵，台積電股價23日重挫，也拖累新興市場指數跌至近一年低點。

彭博資訊報導，MSCI新興市場指數23日在歐洲盤交易時間，下跌0.7%，逼近2022年11月來的最低水位。台積電股價23日收盤跌逾2%，出現五周來的最劇烈跌勢，占新興市場指數當日跌幅的21%。

華府考慮進一步限制北京取得先進晶片，讓台灣再次成為投資人的憂慮。美中兩大強權較勁，促使部分投資人減少對台灣的曝險。

美國公債殖利率攀升與中國大陸的房產危機，已引發市場負面情緒，而地緣政治緊張，進一步加重新興市場賣壓。本月稍早哈瑪斯攻擊以色列後，新興市場資產蒸發了6,460億美元。7月至今新興市場投資人的財富損失，總計達2.3兆美元。

FIM Partners總經策略主管羅伯森說，台海風險一直存在，但隨著中國大陸的軍事實力日增，風險跟著提高。對歐美產業來說，世界對台灣半導體的依賴，是極為實際的擔憂， 歐盟和美國都力圖減少倚賴台灣。