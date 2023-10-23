南韓去年進口2.41億美元二次電池陰極石墨 對中國供應依賴高達93.7%

集微網消息，隨著中國將二次電池的關鍵原料石墨列入出口管制名單，韓國企業越來越焦慮。截至去年2月，韓國貿易、工業和能源部的數據顯示，韓國84%的氫氧化鋰、69%的氫氧化鈷和72%的天然石墨依賴中國進口。

去年，韓國進口了價值約2.41億美元的用於二次電池陰極（正極）的石墨，對中國供應的依賴程度高達93.7%。在中國宣佈石墨出口管制措施後，韓國產業通商資源部於10月22日擧行了「產業供應鏈審查會議」，並表示，雖然沒有完全禁止出口，但更嚴格的出口許可程序可能會延長進口時間。因此，韓國的目標是積極保障庫存，並與中國商務部保持開放的溝通渠道，以確保供應順利。

此外，韓國還計劃通過優先考慮韓國合成石墨的生產，使石墨進口來源多樣化，減少對中國的依賴。為此，韓國政府將積極支持明年投入運營的合成石墨工廠，並與坦桑尼亞等第三國鑛山簽訂長期供應合同。

據悉，浦項製鉄FUTURE M（原浦項化學）去年實現了合成石墨正極材料的本土化。盡管直到去年還完全依賴進口，但現在韓國採購合成石墨是可能的。據確認，該工廠將於明年上半年比當初計劃的8000噸規模提前開工。浦項製鉄FUTURE M計劃在明年上半年開始3000噸的初期生產，並最終啓動8000噸的第一工廠。