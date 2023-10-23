快訊

一頁式詐騙廣告太猖狂 卡友遭詐因「這舉動」只能認賠

笑同學染紅髮像櫻木花道 新北高職生打群架...家人開賓利趕抵和警談

南韓去年進口2.41億美元二次電池陰極石墨 對中國供應依賴高達93.7%

集微網／ 集微網

集微網消息，隨著中國將二次電池的關鍵原料石墨列入出口管制名單，韓國企業越來越焦慮。截至去年2月，韓國貿易、工業和能源部的數據顯示，韓國84%的氫氧化鋰、69%的氫氧化鈷和72%的天然石墨依賴中國進口。

去年，韓國進口了價值約2.41億美元的用於二次電池陰極（正極）的石墨，對中國供應的依賴程度高達93.7%。在中國宣佈石墨出口管制措施後，韓國產業通商資源部於10月22日擧行了「產業供應鏈審查會議」，並表示，雖然沒有完全禁止出口，但更嚴格的出口許可程序可能會延長進口時間。因此，韓國的目標是積極保障庫存，並與中國商務部保持開放的溝通渠道，以確保供應順利。

此外，韓國還計劃通過優先考慮韓國合成石墨的生產，使石墨進口來源多樣化，減少對中國的依賴。為此，韓國政府將積極支持明年投入運營的合成石墨工廠，並與坦桑尼亞等第三國鑛山簽訂長期供應合同。

據悉，浦項製鉄FUTURE M（原浦項化學）去年實現了合成石墨正極材料的本土化。盡管直到去年還完全依賴進口，但現在韓國採購合成石墨是可能的。據確認，該工廠將於明年上半年比當初計劃的8000噸規模提前開工。浦項製鉄FUTURE M計劃在明年上半年開始3000噸的初期生產，並最終啓動8000噸的第一工廠。

庫存 材料

延伸閱讀

TWQR接通日本通路 一機「嗶」日韓指日可待

根本劉亞仁第二！李善均正式被列「吸毒嫌犯」

受惠美中石墨大戰 這檔飆漲停、逾5,900張排隊等著買

新年式美規Kia EV6 Light Long Range正式發表！電池加大價格更親民

相關新聞

40年後仍不衰！「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

「股神」巴菲特1985年接受美國公共電視台（PBS）訪問，據悉是他首度在全國電視網亮相，提供投資建議，儘管當時他身家和知...

像個小嬰兒？描述特斯拉上周法說會慘況 分析師嘆馬斯克表現超可悲

美國財經分析師網紅帕夫拉斯（Kevin Paffrath）近日表達了他對電動車大廠特斯拉（Tesla）18日法說會的看法...

上周遭屠殺！特斯拉5天股價慘跌16% 市值蒸發1,300億美元

特斯拉剛剛度過了今年來最慘烈的一周，在截至10月20日的五天內，股價暴跌16%，原因是第3季盈餘令人大失所望，以及執行長...

2007年次貸危機來首見！美10年期公債殖利率升破5%

美國10年期公債殖利率升破5.0%，為2007年美國次貸危機最嚴重時期以來首見

富士康在中國被查稅 路透：消息人士說可能因政治因素

有關中國大陸官媒環球時報報導，大陸官方對鴻海集團祭出查稅等措施，路透今天（23日）報導，兩位消息人士周一表示，鴻海遭大陸...

南韓去年進口2.41億美元二次電池陰極石墨 對中國供應依賴高達93.7%

集微網消息，隨著中國將二次電池的關鍵原料石墨列入出口管製名單，韓國企業越來越焦慮。截至去年2月，韓國貿易、工業和能源部的數據顯示，韓國84%的氫氧化鋰、69%的氫氧化鈷和72%的天然石墨依賴中國進口。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。