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WSJ：蘋果生產iPhone不能沒這家公司 利潤薄照樣接單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司試圖減少依賴中國大陸，但生產組裝卻更加依賴陸企立訊。路透
蘋果公司試圖減少依賴中國大陸，但生產組裝卻更加依賴陸企立訊。路透

華爾街日報報導，蘋果公司試圖減少依賴中國大陸，在鴻海（2317）鄭州廠2022年因工人不滿防疫封控而發生騷亂之後，蘋果的產品組裝雖逐步開展產地多元化計畫，例如在印度越南設廠，但結果卻是更加依賴陸企立訊精密。

立訊年報顯示，該公司未提及名稱的最大客戶占其營收比超過73%，僅管組裝業務的利潤率很低，去年淨利潤僅為營收的4%，道瓊社引述供應商消息人士報導，蘋果的台灣供應商，包括鴻海在內，對於蘋果業務利潤微薄卻需投入大量資金，已有不滿。

立訊董事長王來春也不想過度依賴少數幾家大客戶，她已經開始收購和投資電動車廠的供應商，今年8月曾表示，立訊的目標是成為直接與品牌汽車製造商合作的頂級汽車零件供應商之一。儘管如此，立訊仍牢牢攥住蘋果。

根據追蹤蘋果供應鏈的天風證券分析師郭明錤，立訊正為蘋果將在2024年推出的高階iPhone處理「新產品引進」的過程，這是蘋果與組裝商合作將產品設計和原型轉化成為詳細生產計畫的過程。截至目前，這個角色幾乎被鴻海壟斷。

另外，立訊文件和供應鏈人士說，該公司也透過在越南和印度投資額外產能，協助蘋果實現產地多元化。立訊同時也開始準備組裝蘋果下一代VR頭盔，郭明錤預計該產品2027年量產。

客戶 印度 越南

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