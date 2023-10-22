方舟投資擴大布局歐洲 女股神伍德稱網友狂問「這題」
有「女股神」之稱的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）表示，網友在方舟投資網站詢問最多次的問題，與在美國投資一點關係也沒有。
她接受CNBC電視節目專訪時說：「我們整理官網的網友提問時，發現最多人問說：為什麼我們不能在歐洲你們的策略商品？」方舟投資9月向英國資產與財富管理公司AssetCo，買下Rize ETF有限公司，擴大布局歐洲市場。
伍德說：「我們在AssetCo內所發現的這一小顆寶石，從理念和DNA角度來看，都非常像方舟投資。」「他們對自家投資組合內容一清二楚，也非常聚焦未來、主題導向，也確實有可持續營運的導向，這在歐洲是絕對必要的。」她推測，方舟研究策略商品的總需求有25%來自歐洲。
她並表示：「我們對Rise ETF自家研究和盡職調查的品質，著實印象深刻。」「我們交易過程中看到了這點，如果當地監管機構批准我們的策略商品，我想我們很快就會開始行動。當然，我們希望在包括美國的全世界，販售他們的策略商品。」
方舟投資管理約資產25億美元資產。根據FactSet，截至9月30日，方舟投資的前五大投資部位分別是電動車廠特斯拉、加密貨幣交易平台Coinbase、機器人流程自動化公司UiPath、影音串流業者Roku，以及視訊會議軟體公司Zoom。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言