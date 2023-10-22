方舟投資擴大布局歐洲 女股神伍德稱網友狂問「這題」

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
女股神伍德（見圖）旗下方舟投資公司9月從AssetCo手中買下Rize ETF有限公司，擴大布局歐洲市場。路透
女股神伍德（見圖）旗下方舟投資公司9月從AssetCo手中買下Rize ETF有限公司，擴大布局歐洲市場。路透

有「女股神」之稱的方舟投資執行長伍德（Cathie Wood）表示，網友在方舟投資網站詢問最多次的問題，與在美國投資一點關係也沒有。

她接受CNBC電視節目專訪時說：「我們整理官網的網友提問時，發現最多人問說：為什麼我們不能在歐洲你們的策略商品？」方舟投資9月向英國資產與財富管理公司AssetCo，買下Rize ETF有限公司，擴大布局歐洲市場。

伍德說：「我們在AssetCo內所發現的這一小顆寶石，從理念和DNA角度來看，都非常像方舟投資。」「他們對自家投資組合內容一清二楚，也非常聚焦未來、主題導向，也確實有可持續營運的導向，這在歐洲是絕對必要的。」她推測，方舟研究策略商品的總需求有25%來自歐洲。

她並表示：「我們對Rise ETF自家研究和盡職調查的品質，著實印象深刻。」「我們交易過程中看到了這點，如果當地監管機構批准我們的策略商品，我想我們很快就會開始行動。當然，我們希望在包括美國的全世界，販售他們的策略商品。」

方舟投資管理約資產25億美元資產。根據FactSet，截至9月30日，方舟投資的前五大投資部位分別是電動車廠特斯拉、加密貨幣交易平台Coinbase、機器人流程自動化公司UiPath、影音串流業者Roku，以及視訊會議軟體公司Zoom。

資產 美國

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