羅氏用AI找肺癌患者

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

瑞士羅氏藥廠（Roche）在肺癌新藥臨床試驗上周公布報喜後，現在正轉向使用人工智慧（AI），以找出能夠受惠的患者，以利及早發現和治療。

羅氏18日治療ALK陽性非小細胞肺癌的口服TKI抑制劑Alecensa的三期臨床試驗數據指出，在患者切除肺部腫瘤後，相較於標準化學療法，這款藥物能降低復發或死亡76%，接著將向監管機關申請批准。

羅氏醫療長加拉維指出，這款藥物有望改變肺癌病程。

然而，要找到這類型肺癌患者可能有難度。這項研究檢視ALK基因突變陽性對民眾的影響發現，僅約4%~5%肺癌患者，其中許多人都比典型的肺癌患者還要更年輕，吸菸可能性更低，且常未能早期診斷。

為解決這個問題，羅氏藥廠將使用與以色列Medial EarlySign共同研發的AI技術LungFlag，幫助醫生決定何時使用電腦斷層掃描。LungFlag並未偵測肺癌患者是否為ALK陽性，但羅氏藥廠正積極探索如何擴大LungFlag用途，使肺癌患者受惠。

羅氏腫瘤和血液藥物研發部主任法克斯說，這項技術有助患者在腫瘤擴散前及早發現，同時進行必要的手術。他說，運用深度數據演算法，可望發現不吸菸但有風險的人們。

患者 肺癌 腫瘤

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