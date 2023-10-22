專家：買債券時機到了

10年期美債殖利率觸及5%，提供2007年來最高報酬，與股票等風險性資產競相吸引資金。華爾街日報訪問五位專家，為殖利率5%時代如何投資指點迷津。

Capital Group固定收益主管紀特林認為，通膨下滑、經濟趨緩、勞動市場降溫，顯示買債券時機到了，一旦聯準會開始降息，長債價格傾向大漲。Gamco投資公司創辦人加貝利不準備棄美股而去，較擔心聯邦赤字拖累未來股市。他認為未來30年美股有8%至9%報酬率。

至於零風險、高報酬美債是否衝擊科技股，史登商學院金融學教授達莫達蘭說，蘋果、Google、臉書、微軟等大型科技股獲利亮眼並已降低負債，反能受惠利率走高。

電影「大賣空」原型人物Neuberger Berman基金經理人艾斯曼正趁殖利率高飛買進債券，並認為拜登政府產業政策將帶旺舊經濟型股票，因此大買營建、公用事業、工業和原物料股。

美國資產管理公司Nuveen投資長馬利克說，債券提供高報酬，不表示就得拋售持股，她對後市看多甚於看跌。