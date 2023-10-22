Fed：地緣政治威脅全球金融

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

美國聯準會（Fed）20日公布最新的半年度金融穩定報告，內容顯示，接受調查者最關心的兩個問題分別是，持續通膨導致利率保持在高位的可能性，以及商業房地產市場的潛在損失。同時，Fed也警告，在通膨高漲和成長放緩風險升高之際，地緣政治緊張局勢加劇，也可能對全球金融體系構成威脅。

Fed進行有關金融穩定性的調查中，四分之三的受訪者認為通膨導致利率維持高點、商業房地產市場可能面臨損失，這兩個問題是近期最重大的風險。其次是約一半受訪者表示，今年春季美國三家大型銀行倒閉後，對銀行穩定性感到擔憂，這結果和5月的報告差不多。

此外，將中國大陸經濟疲軟視為首要風險的受訪者比率上升，從5月的僅12%飆升至44%。但受訪者對俄烏戰爭的關心程度則下滑至第11名，對比一年前，俄烏議題曾被視為首要擔憂。

通膨 風險 Fed

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