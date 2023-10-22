特斯拉報憂 電動車現警訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

電動車大廠特斯拉（Tesla）過去一周股價重挫超過15%，反映執行長馬斯克在財報會議上對總經環境看法悲觀。分析師表示，特斯拉淡化了成長預期，意味整個電動車產業都將有苦痛降臨，投資人應該認真思考這對全球電動車業而言的廣泛含意。

彭博資訊報導，長期看好特斯拉的摩根士丹利（大摩）分析師喬納斯（Adam Jonas）20日表示，在特斯拉交出令人失望的第3季財報，和召開一場十分謹慎的法說會後，「我們看到來自電動車業的黃金標準發出警訊，這將對整個產業造成連鎖反應」。特斯拉顯然正面臨需求放緩。

特斯拉18日盤後公布第3季財報，經調整後的獲利和營收都不如市場預期。馬斯克再度責怪美國升息，因為貸款成本升高導致民眾每月要繳的錢變多，因而無力負擔買車。特斯拉降低對未來的預期，摧毀了部分投資人對該公司已度過最低潮的期望。

馬斯克的悲觀發言導致特斯拉股價19日大跌9.3%，是三個多月來最大跌幅，20日再度下跌3.7%，過去一周共跌15.6%，報每股211.99美元。

喬納斯說，特斯拉是全球電動車廠的龍頭，其謹慎立場對整個電動車業將會是壞消息。由於員工組成的工會勢力龐大，以底特律為總部的美國車廠成本比特斯拉還高。因此，如果就連特斯拉都要努力才能在車輛上獲得不錯利潤，其他老牌車廠可能面臨更多麻煩。而且特斯拉所面臨的麻煩，也可能會對電動車供應商造成影響。

特斯拉 電動車 美國升息

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