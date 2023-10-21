伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）批評，美國聯準會（Fed）決策官員管理經濟的方式不當，對每項新出爐數據反應過度，有如看著後視鏡開車且煞車踩太猛，可能冒著緊縮過度的風險，而且在債市動盪之際不但未藉明示政策方向提供穩定力量，反而成為加劇債市不穩定的亂源。

伊爾艾朗認為，Fed決策官員應對利率政策走向提供更長期指引。他20日上彭博電視受訪時說：「你不能開著車，卻對前方路況如何一無所知。你不能只是看著後視鏡，試圖調整剛剛轉彎的弧度。這不是駕馭政策的方式，在政策效應延遲的情況下更是如此。這是我見過第一個不懂這道理的Fed。」

前一天，Fed主席鮑爾在紐約經濟俱樂部發表演說。鮑爾暗示，Fed傾向在10月31日-11月1日開會時再次維持利率不變，但同時保留再次升息的可能性，以防更多跡象顯示經濟成長展現強大韌性。

伊爾艾朗指出，Fed可能為了急著把通膨率壓回2%，而冒著過度緊縮貨幣政策的風險，而這種風險是確實存在的。他希望Fed在年底前都維持基準利率不變，以穩定經濟局勢。

他說：「若為了把通膨壓回2%而操之過急，可能冒著搗毀經濟中某種事物的風險。他們必須從過度倚賴數據，轉向倚賴具有更大前瞻元素的數據。我原本期望本周會是如此，卻沒有發生。」

美國10年期公債殖利率19日（周四）直逼5%，對Fed利率政策更敏感的2年期美債殖利率，則因鮑爾在演說中表示Fed升息將「謹慎行事」後下跌。美債殖利率20日回落。

伊爾艾朗認為，債市反應顯示，「若此刻七嘴八舌談論貨幣政策，很難達成適當的平衡，因為那是不穩定的來源，所以現在他們保持緘默是好事」。他指的是Fed進入靜默期，在下次開會前官員不准公開談論經濟或政策展望。

除了鮑爾之外，多位Fed官員19日也在不同的場合發表評論。

伊爾艾朗說：「但基本上，我們需要他們來穩定債市。債市對其他市場、對房市、對經濟，都至關重要。現在，技術面的穩定錨不可得，經濟面的穩定錨不可得，所以亟需政策面的穩定錨。」

一周前，伊爾艾朗曾指出，美國公債市場如今在驚濤駭浪中翻攪，就是因為這三種穩定債市的錨已全部失去。