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美股跌破200日均線 下周美股四雄表現受制「這兩大因素」

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
下周進入財報季繁忙的一周，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta 都將公布財報。美聯社
下周進入財報季繁忙的一周，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta 都將公布財報。美聯社

美債殖利率跌了，美國股市周五卻還是跌了，標普500指數更跌破視為空頭指標的200日均線，有恐慌指標之稱的波動率指數則升至3月來最高。下周美企大型股七雄中有四家公司發布財報，恐怕仍難敵中東衝突和美債殖利率高漲帶給大盤的影響。

標普500指數和那斯達克綜合指數周五分別下跌1.3%和1.5%，道瓊工業指數下跌287點。美股三大指數周線全都收黑。投資人一面受借貸成本大幅上升所攪擾，一面又擔心中東衝突可能更加惡化。

費城半導體指數周五下跌1.5%，台積電ADR也受拖累下跌1.7%，一周下來尚保住0.9%漲勢。台積電業績展望雖優於預期，仍難擋美國擴大對大陸出口晶片管制的衝擊。台積電大客戶輝達（Nvidia）周線重挫近9%。

City Index和Forex.com分析師拉薩克薩達（Fawad Razaqzada）說：「當前的中東局勢引發石油和股市劇烈波動，迫使投資人重新評估策略，將重點從風險較高的資產轉移到更安全的投資。」

美債周五上漲，殖利率下降。美國10年期公債殖利率收在4.924%，低於周四的4.987%。自聯準會（Fed）7月底升息以來，美國10年期公債殖利率上漲超過1個百分點，標普500指數同期間則下跌7.5%。

Townsend & Associates投資長茍特曼（John Goltermann）說：「長期而言，10年期的利率在5%範圍內相對吸引人。」他將缺工潮降溫視為高利率可能已發揮壓抑經濟效果的徵兆之一，並認為債券隨時可能止跌反彈，走勢相反的殖利率則將回落。

下周進入財報季繁忙的一周，微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta 都將公布財報。這些大型股是推動標普500指數今年上漲的主力，其他股票表現相形遜色。

據彭博統計，截至周五上午，標普500指數成份股公司中有86家發布財報，其中74%超出分析師預期，去年同期的整個財報發布季業績高於預期的公司比率為78%。

Envestnet的聯席投資長德奧利亞（Dana D'Auria）說：「我認為市場已反映財報季轉強的預期，如果企業表現令人失望，會有下跌的風險。」

指數 標普 美國

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