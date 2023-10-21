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Fed暗示11月暫停升息

聯合報／ 編譯任中原劉忠勇／綜合外電
聯準會主席鮑爾暗示十一月會議可能再度暫停升息，但是不排除未來升息的可能性。（美聯社）
聯準會主席鮑爾暗示十一月會議可能再度暫停升息，但是不排除未來升息的可能性。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾十九日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示十一月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。

鮑爾提到目前必須考慮諸多風險；但他也強調，過去十八個月來升息的影響尚未充分顯現。他指出，「一系列不確定性，有舊有新，都使我們在平衡緊縮太過或緊縮太少風險時，工作益發複雜。基於不確定性與風險，以及我們已經走了很遠，Fed目前是步步為營」。

他並表示，美國借貸成本大幅上升，也使Fed在評估利率還要上升多少以抑制通膨時，變得更加複雜，尤其是當通膨壓力仍持續存在於部分經濟領域，以及勞動需求仍然居高之際。

鮑爾談話之後，十年期公債殖利率一度衝到百分之四點九九六，二年期殖利反降三基點，報百分之五點一九，主因市場預期十一月會議不大可能升息。

鮑爾表示，Fed注意到殖利率上升，可能對「貨幣政策路徑造成影響」；他並指出，最近借貸成本上升顯然不是在反映市場預期通膨升高，或是短期利率展望有所改變，而是在反映市場人士認為經濟比預期更為堅韌，或是因為交易商擔心財政赤字擴大。至於這是否會抵消Fed進一步升息的必要性，鮑爾表示「會有一點點」。

對於大幅升息之後經濟依然堅韌，鮑爾表示這可能是因為需求受利率變動的影響低於以往，或是因為利率還沒有「夠高，夠久」。他並暗示，現在短期「中性利率」可能比之前要高一些。

他表示，Fed將繼續觀察各項有關經濟成長還不夠緩慢，或勞動市場仍然緊俏的證據；若存在其中任何一項，則「貨幣政策可能有理由進一步緊縮」。

豐業銀行首席外匯策略師奧斯本（Shaun Osborne）表示，「鮑爾發言略微偏向鴿派，他非常謹慎地在為進一步收緊政策留下空間。」他認為，金融情勢正在收緊，這是無法迴避的問題。這將使Fed減少行動，而不是增加行動。

Fed 升息 美國聯準會

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