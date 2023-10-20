離岸人民幣融資成本增！Q3套利交易貨幣 台幣更具優勢

上季離岸人民幣的融資成本提高，讓新台幣重綻光芒，成為更具優勢的套利交易貨幣。

彭博資訊報導，彭博彙整數據顯示，第3季借入新台幣，投資於十國集團（G10）或新興亞洲的高收益貨幣，依夏普比率（sharpe ratio）推算，可帶來較高的風險調整後報酬。

第3季借進新台幣，做多各種亞幣，幾乎都會賺錢。同一時期用離岸人民幣作為套利交易貨幣，只有從事港幣和印度盧比交易可獲利。

這與第2季截然不同。第2季借進離岸人民幣，做多港幣和印度盧比，夏普比率的套利交易報酬約為7，優於新台幣的5。

會有此種變化，是因中國人民銀行（大陸央行）為了阻貶人民幣，8月提高離岸市場的人民幣借入成本。香港銀行業的三個月期人民幣融資成本，9月最高升至4.48%，遠高於6月底的2.72%。中國大陸和台灣皆為此區政策利率最低的國家，僅次於日本，其他國家央行則積極升息對抗通膨。

新加坡華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong說，離岸人民幣的融資三不五時就會遭到擠壓，成本較高昂。而從台灣央行的角度來看，通膨仍低，不大可能緊縮貨幣政策。由於當局干預幣值的風險相對較低，讓新台幣成了日圓和離岸人民幣以外的套利交易貨幣。