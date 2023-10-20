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市場加碼押注供不應求 可可豆價格一度創新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
可可豆期貨價格19日盤中一度刷新歷史高點，因為交易商加碼押注將供不應求。歐新社
可可豆期貨價格19日盤中一度刷新歷史高點，因為交易商加碼押注將供不應求。歐新社

可可豆期貨價格19日盤中一度刷新歷史高點，因為交易商指出可可豆需求降幅比預期小，加碼押注將供不應求。

路透報導，評估需求的指標－亞洲第3季可可豆研磨量比去年同期下滑8.5%，北美可可豆加工量也下滑18%，降到至少2008年來最低水準，但歐洲需求卻遠優於預期，幾乎持平，從象牙海岸到巴西等地的研磨量也在增加。

倫敦交易最熱絡的明年3月可可豆期貨，19日一度大漲2.1%至創新高的每噸3,205英鎊，終場收漲1.1%，報每噸3,173英鎊。

紐約交易最熱絡的12月可可豆期貨19日也一度勁揚1.7%至每噸3,700美元，收盤小漲0.2%，為每噸3,648美元。

一家主要可可豆零售商的交易商指出，市場的消費量迄今都優於原先預估，同時象牙海岸和迦納等主要生產國的收成問題嚴重，即便需求因為價格創紀錄而下滑，今年產季的可可豆可能連續第三季供應短缺，供應缺口最多達25萬~30萬公噸。

這位交易商說，可可豆正處於「基本面驅動的牛市」。象牙海岸與迦納都正在對抗因降雨過多、缺乏肥料和殺蟲劑而造成的農作物疫病問題。

可可 象牙 紐約

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