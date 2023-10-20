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日本9月核心CPI「一年多來首度低於3%」 強化通膨正攀峰論點

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見。路透
日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見。路透

日本9月核心通膨率放緩至低於3%水準，為一年多來首見，顯示成本帶動的通膨壓力減輕，也支持日本銀行（央行）認為通膨正在攀峰的觀點，可能使日銀短期內結束負利率的市場揣測降溫。

日本政府20日報告，9月不計生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）比去年同期揚升2.8%，低於8月的3.1%，雖高於經濟學家預估的2.7%，卻是年升幅去年8月來首度小於3%。

日本9月核心CPI為連續第18個月高於日銀的2%目標，排除生鮮食品和燃料成本的核心－核心CPI則年升4.2%，也較8月的4.3%放緩，為三個月來首見。整體CPI年升3%。

即使9月物價壓力減輕，日銀10月31日公布貨幣決策時，仍可能上調今兩年的通膨率預測。凱投宏觀資深經濟學家提利安特（Marcel Thieliant）認為，雖然9月通膨減弱，但通膨率要到在明年底時才會降到日銀的2%目標以下m

彭博資訊報導，日銀本月決策會議討論提高2024年度通膨率預測提高至2%以上，將高於7月預測的1.9%，2025年度通膨率預估則可能維持在1.6%。

彭博經濟學家指出，日本9月CPI比市場預期還要頑固，卻釋出成本推升因素正在減弱、以及通膨正在攀頂的訊號，日銀預料暫時將維持刺激措施不變，但日銀還需要看到10月數據，才能有信心物價降溫不是曇花一現，而日本通膨正遭遇上行風險，因企業可能轉嫁弱勢日圓所增添的進口成本，中東衝突也提高油價上漲的風險。

瑞銀證券公司經濟學家安達正道認為，通膨下降速度比日銀預期還溫和，意味著通膨趨勢仍向上，他認為日銀本月將提高日本10年期公債殖利率目標、以及上限。

通膨 日本 CPI

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