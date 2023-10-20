美元隨短債殖利率下跌 市場認為鮑爾「謹慎行事」偏鴿

美元指數周四隨短債殖利率走低，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，面對不確定性Fed將「謹慎行事」，但不排除未來升息的可能性，此談話被解讀為偏鴿。

鮑爾表示，美國經濟強勁和勞動市場持續緊俏可能為進一步升息提供理由。但他也指出，近期市場推動的債券殖利率上升有助「顯著」緊縮整體金融情勢。

美元指數跌0.3%，報106.253。歐元漲0.4%，報1.0581美元。2年期美國公債殖利率一度下跌7個基點，至5.15%。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，鮑爾「發言略微偏向鴿派，我猜是這樣，但他非常謹慎地為在經濟形勢允許的情況下進一步收緊政策留下空間。我認為，這是一個相當平衡的訊息」。

最近幾周，Fed幾位決策官員都注意到公債殖利率上升的影響。10年期指標美債殖利率周四觸及4.996%的16年高位。

Osborne說：「金融情勢正在收緊，這是無法迴避的問題。這將使Fed減少行動，而不是增加行動。」

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨暗示Fed12月升息的可能性為30%，低於鮑爾發言前的39%，11月升息的可能性為零。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「焦點一直在美債上......大部分焦點和波動都在長債殖利率，而長債殖利率對外匯市場的直接影響往往小於短債殖利率。」

美元的漲勢也被認為有些過了頭，美元指數自7月中旬以來已經上漲6.7%。

對哈馬斯和以色列衝突的疑慮仍是可能增加美元避險需求的一個因素。

日圓兌美元微升，盤尾報149.85日圓，但仍持於150附近，交易員認為日本官員可能會在此價位進行干預以支撐日圓。

美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。