快訊

發電效率達25%就享補貼！廢棄物燃料化 環團批假綠能

外資看漲聯電75元！網不埋單曝「賣了」：按讚出貨…屢試不爽

不滿客訴蛋餅太少竟酸客人「大胃王」 ！早餐店道歉：開除客服

美元隨短債殖利率下跌 市場認為鮑爾「謹慎行事」偏鴿

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。路透
美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。路透

美元指數周四隨短債殖利率走低，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，面對不確定性Fed將「謹慎行事」，但不排除未來升息的可能性，此談話被解讀為偏鴿。

鮑爾表示，美國經濟強勁和勞動市場持續緊俏可能為進一步升息提供理由。但他也指出，近期市場推動的債券殖利率上升有助「顯著」緊縮整體金融情勢。

美元指數跌0.3%，報106.253。歐元漲0.4%，報1.0581美元。2年期美國公債殖利率一度下跌7個基點，至5.15%。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，鮑爾「發言略微偏向鴿派，我猜是這樣，但他非常謹慎地為在經濟形勢允許的情況下進一步收緊政策留下空間。我認為，這是一個相當平衡的訊息」。

最近幾周，Fed幾位決策官員都注意到公債殖利率上升的影響。10年期指標美債殖利率周四觸及4.996%的16年高位。

Osborne說：「金融情勢正在收緊，這是無法迴避的問題。這將使Fed減少行動，而不是增加行動。」

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨暗示Fed12月升息的可能性為30%，低於鮑爾發言前的39%，11月升息的可能性為零。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「焦點一直在美債上......大部分焦點和波動都在長債殖利率，而長債殖利率對外匯市場的直接影響往往小於短債殖利率。」

美元的漲勢也被認為有些過了頭，美元指數自7月中旬以來已經上漲6.7%。

對哈馬斯和以色列衝突的疑慮仍是可能增加美元避險需求的一個因素。

日圓兌美元微升，盤尾報149.85日圓，但仍持於150附近，交易員認為日本官員可能會在此價位進行干預以支撐日圓。

美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。

Fed 鮑爾 指數

延伸閱讀

台積電ADR法說會後大漲3.7% 較台北溢價拉高到10.2%

鮑爾講話+美債殖利率衝高 道瓊又跌250點

美暫停升息 預期升高

美股盤前重點／Fed主席鮑爾將發表談話、美10年期公債殖利率直逼5％

相關新聞

自己剪頭髮、拒喝星巴克 超級有錢人的「巴菲特風」節儉生活

有錢人不一定都很奢侈，有些美國富豪奉行節儉的生活守則，希望能夠省下愈多錢愈好。

特斯拉墨西哥設廠…執行長馬斯克猶豫 牽動台鏈投資計畫

特斯拉（Tesla）18日加入通用、福特等同業的審慎擴產行列，因經濟不確定性，且憂慮需求減緩。執行長馬斯克更直言，他擔心...

鮑爾暗示11月不會升息 但不排除之後利率再升的可能性

美國聯準會（Fed）主席鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率...

美晶片禁令升級打到誰？專家：這漏洞沒補反加速中國晶片發展

美國拜登政府本周宣布將加強出口管制人工智慧（AI）半導體晶片及製造設備，以阻止中國大陸取得或生產先進晶片。這是美國一年前宣布中國晶片禁售令的升級版。試圖彌補2022年出口管制的漏洞，同時也考量到日後的科技發展。 最新的出口限制擴大到涉及AI功能的所有晶片，並對其他類型的晶片製造設備實施控制。此外，美國將編製一份敏感晶片清單，要求製造商如果將清單中的晶片出售給中國等受限制國家，都必須通知美國政府。這些限制措施也針對伊朗和俄羅斯，將於30天內生效。 包括輝達、AMD和英特爾在內為AI產業製造晶片的製造商，預計都將受到這些規則的衝擊……

鮑爾講話+美債殖利率衝高 道瓊又跌250點

隨著華爾街解析聯準會主席鮑爾的評論，同時密切關注的債券殖利率接近關鍵里程碑，美股收跌。

大摩：美公債買點快要來了 10年期殖利率創16年新高

美國10年期公債殖利率持續衝高，19日直逼5%大關，再創2007年來最高水位，市場聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾19日稍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。