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台積電ADR法說會後大漲3.7% 較台北溢價拉高到10.2%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周四大漲3.7%，收在92.91美元，較台北交易溢價10.2%。（本報資料照片）
台積電ADR周四大漲3.7%，收在92.91美元，較台北交易溢價10.2%。（本報資料照片）

台積電ADR周四大漲3.7%，收在92.91美元，較台北交易溢價10.2%，聯電ADR也上漲2%，連四日漲勢下來漲幅高達6.4%。費城半導體指數則下跌1.3%。

美國股市周四摔得不輕，特斯拉（Tesla）公布財報後大跌，美股大盤在聯準會（Fed）主席鮑爾講話後一度上漲，但終場仍收黑。道瓊工業指數下跌250.91點，跌幅0.8%，至33,414.17點；標普500指數跌36.6點，跌幅0.9%，至4,278點；那斯達克綜合指數大跌128.13點，跌幅近1%，收在13,186.18點。

台積電ADR在費半成份股中漲幅最大，盤中一度大漲5.8%。台積電昨天在台股盤後公布財報優於預期，高盛以庫存下降和成長前景良好為由，將台積電納回必買名單（conviction list）。

台灣加權股價指數周四上漲11.82點，收在16,452.73點，台積電漲1.1%收在546.00元。聯電上漲7.8%收在49.30元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 125.04 -0.39 116.00 7.79

中華電 CHT 115.90 -0.20 116.00 -0.08

台積電 TSM 601.93 +3.69 546.00 10.24

聯電 UMC 48.90 +2.03 49.30 -0.78

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 台股

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