台積電ADR法說會後大漲3.7% 較台北溢價拉高到10.2%

美國拜登政府本周宣布將加強出口管制人工智慧（AI）半導體晶片及製造設備，以阻止中國大陸取得或生產先進晶片。這是美國一年前宣布中國晶片禁售令的升級版。試圖彌補2022年出口管制的漏洞，同時也考量到日後的科技發展。 最新的出口限制擴大到涉及AI功能的所有晶片，並對其他類型的晶片製造設備實施控制。此外，美國將編製一份敏感晶片清單，要求製造商如果將清單中的晶片出售給中國等受限制國家，都必須通知美國政府。這些限制措施也針對伊朗和俄羅斯，將於30天內生效。 包括輝達、AMD和英特爾在內為AI產業製造晶片的製造商，預計都將受到這些規則的衝擊……

2023-10-20 06:00