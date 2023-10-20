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美國股市又重摔 鮑爾談話難挽頹勢 台積電ADR大漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉大跌9.3%，該公司公布第3季毛利、獲利和營收均不及華爾街預期。路透
特斯拉大跌9.3%，該公司公布第3季毛利、獲利和營收均不及華爾街預期。路透

美國股市周四摔得不輕，特斯拉（Tesla）公布財報後大跌，美股大盤在聯準會（Fed）主席鮑爾講話後一度上漲，但終場仍收黑。

費城半導體指數大跌1.3%，連續三天下挫。台積電ADR大漲3.7%，在費半成份股中漲幅最大，盤中一度大漲5.8%。台積電昨天在台股盤後公布財報優於預期，高盛以庫存下降和成長前景良好為由，將台積電納回必買名單（conviction list）。

道瓊工業指數下跌250.91點，跌幅0.8%，至33,414.17點；標普500指數跌36.6點，跌幅0.9%，至4,278點；那斯達克綜合指數大跌128.13點，跌幅近1%，收在13,186.18點。

美國公債殖利率繼續走揚，10年期美國公債殖利率盤中一度升至4.991%。 費城地區疲軟的製造業數據以及鮑爾談話削弱了債券拋售力道，終場收在4.987%，仍創下16年新高。

鮑爾在紐約經濟俱樂部表示，在去年急進升息之後，Fed決策者在政策上將「謹慎行事」，但他強調，經濟的強勁和勞動市場持續吃緊可能會為進一步升息提供理由。

Wealthspire Advisors高級副總裁Oliver Pursche說：「10年期公債殖利率看起來正在確立新的漲勢，這......至少在短期內對股市構成壓力。 」

他說：「市場原本希望鮑爾會表示Fed將暫停升息，而他實際上暗示了另外一種想法，即如果他們繼續非常擔憂通膨，將不得不再次升息。」

特斯拉大跌9.3%，該公司公布第3季毛利、獲利和營收均不及華爾街預期。執行長馬斯克表示，擔心高利率會影響需求。該公司也表示難以擴大Cybertruck的生產規模。

對利率敏感的房地產類股大跌2.4%，是標普500指數中表現最差的類股。

Cboe市場波動率指數波動率指數（VIX）躍升至3月以來的最高收盤水準。

本周公布的數據顯示，消費者需求強勁，勞動市場緊俏。美國勞工部周四公布的一份報告顯示，上周美國初請失業金人數降至九個月來的最低水準。

線上影視平台Netflix飆漲16.1%，該公司說第3季新增900萬訂戶，將調漲美國、英國和法國部分訂閱方案的價格。

美國航空集團（American Airlines Group）公布上季業績後上漲0.8%。

地區性銀行的財報陸續出爐。KeyCorp、Truist和Fifth Third等銀行的財報顯示，不斷增加的支出正在侵蝕利潤。不過這些銀行在阻止存款流失和保護利潤率方面的表現優於分析師所料，帶動部分銀行股上漲。SPDR標普地區性銀行股ETF當天下跌1.1%。

美國電話電報公司(AT&T)上漲6.6%，之前公佈的業績優於預期並調高未來展望。私募股權巨頭黑石集團（Blackstone)大跌7.9%，此前該公司報告稱將動用超過2,000億美元的資金來投資目前停滯不前的市場。

美國航空 指數 鮑爾

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